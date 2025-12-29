Asodhami realiza encuentro de confraternidad y entrega dos viviendas a familias de escasos recursos

La Asociación de Hatomayorenses Amigos realizó la entrega de dos viviendas a familias en situación de vulnerabilidad, en la Duodécima Reunión Anual de Confraternidad, actividad que contó con la participación de miembros de la asociación de diversos sectores, residentes en la Provincia de Hato Mayor del Rey, en el interior del país y en el extranjero.

Asodhami, cuyo registro es 430-23900-3, es una Fundación sin fines de lucro que nació con la finalidad de llevar aliento y ayuda a aquellas personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y pobreza extrema “nuestra trayectoria se ha forjado año tras año mediante la ejecución de obras de bien social de alto impacto, enfocadas en transformar y dignificar la calidad de vida de quienes más lo necesitan ”, expresaron los principales miembros.

Durante la actividad se entregaron dos viviendas: la señora Niurka Margarita Mariano Ferrer recibió la primera.

Mariano Ferrer es viuda, tiene un hijo con condición especial y reside en el sector Plata Bella; mientras que la segunda agraciada fue la señora Nercida Ramos, residente en la calle Manuel de Jesús Silverio #52, del sector Gualey, municipio Hato Mayor.

También se realizó un Batallón de Amor en apoyo a don Emilio, quien es adulto mayor y propietario de un pequeño colmado en el sector Plata Bella, donde miembros de la entidad brindaron respaldo solidario mediante la compra de productos, logrando un impacto positivo en su sustento y bienestar.

Al concluir esta actividad, se llevó a cabo un compartir y el tombolazo de la rifa, como parte de los mecanismos de sostenimiento de la labor social, contando con el apoyo de aproximadamente 500 personas a través de aportes directos, compra y venta de boletos, donación de premios, materiales y mano de obra.

En ese contexto, la asociación hizo un llamado a los empresarios y comerciantes locales a sumarse a estas iniciativas, con el objetivo de dar continuidad y ampliar el alcance de las acciones sociales en beneficio de la comunidad.