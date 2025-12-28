SNS descarta riesgos tras incidente “técnico parcial” en obra del Hospital Simón Striddels

El Servicio Nacional de Salud (SNS) aseguró que el incidente registrado durante los trabajos de ampliación y remozamiento del Hospital Simón Striddels no representa riesgos para la población ni para el personal, ya que se trató tratarse de un evento “técnico parcial” ocurrido en una “zona específica de la construcción”.

En principio, la entidad informó que se produjo un colapso en el vaciado de la losa de piso del segundo nivel de la obra.

El hospital se encuentra en la provincia de Azua.

La entidad precisó que no resultaron personas afectadas, debido a que el centro de salud permanece cerrado temporalmente como parte del cronograma de intervención establecido para la obra.

De acuerdo con el SNS, los trabajos están a cargo de una empresa contratista, que opera bajo la supervisión y lineamientos técnicos de la institución.

El SNS dijo que activó de forma inmediata los mecanismos de evaluación preventiva, con el apoyo de especialistas en ingeniería, para identificar las causas y reforzar las medidas de seguridad antes de retomar las labores.

El Hospital Regional Pediátrico Simón Striddels será un centro de atención médica especializada para niños de la región Sur, que tiene una población infantil de 54,944 habitantes.

La construcción de tres niveles y remozamiento contará con 13 consultorios, de estos, dos odontológicos, 46 camas de internamiento, ocho cubículos de UCI Pediátrico, once cubículos de UCIN Neonatal, siete internos y cuatro externos; cuatro camas de preparación, cuatro de posquirúrgico, tres quirófanos (dos polivalentes y uno aséptico); tomógrafo, rayos X, dos cubículos de sonografía, laboratorio, lavandería, cocina, comedor y áreas administrativas.