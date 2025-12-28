Se entrega uno de tres implicados en la muerte de expolicía en Neyba

El joven Joaquín Emilio Labour Santana, vinculado en la muerte del exagente Jalison Pérez Román, se entregó a las autoridades horas después del hecho.

La entrega se produjo a través del Profesor Gustavo Hernández.

En la muerte de Pérez Román las autoridades señalan además a Alvin Pérez Feliz, residente en Pedernales, y a otra persona cuyo alias es “Chuki”.

Según la Dirección Central de Investigación (Dicrim), el occiso mantenía una deuda de 200 mil pesos con Pérez Feliz, quien acompañado de los otros dos hombres señalados, habría cometido el hecho.

De acuerdo a la investigación policial, la víctima se negaba a pagar el dinero, del que no se explica el concepto.

Luego de la entrega de Joaquín, vinculado en la muerte del expolicía, permanecen prófugos Albin Pérez Feliz y “Chuki”.

El cuerpo del exagente presenta una herida de bala en el tórax inferior. El cadáver fue levantado por el legista Mayoris Rivas, a fin de enviarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Testigos aseguran que Jalison fue sorprendido por individuos que llegaron a su residencia a bordo de una motocicleta y sin mediar palabras les dispararon.

El intendente del Cuerpo de Bomberos de Neyba, Danny Vásquez, dijo que en el lugar de los hechos encontraron tres casquillos de arma de fuego y 250 pesos en un bolsillo del pantalón que llevaba la víctima.