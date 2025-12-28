Encuentran muerto de un disparo en el tórax exagente policial en Neyba

Fue encontrado sin vida este domingo un exmiembro de la Policia Nacional en el barrio Las Malvinas en Neyba.

Se trata del joven Jaminson Pérez Román, de 28 años de edad, quien recibió un disparo en la calle Joaquín Balaguer.

De acuerdo al informe preliminar, el cuerpo del uniformado presenta herida de bala en el tórax. El cadáver fue levantado por el legista Mayoris Rivas, a fin de enviarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las autoridades iniciaron un proceso de investigación para determinar las circunstancias en la que Jaminson Pérez perdió la vida.

Empero, testigos aseguran que el occiso fue sorprendido por dos individuos que llegaron a su residencia en una motocicleta.

Hasta el momento no hay detenidos con relación a la muerte del exagente policial.

De acuerdo al intendente del Cuerpo de Bomberos de Neyba, en el lugar de los hechos encontraron tres casquillos de arma de fuego y 250 pesos en un bolsillo del pantalón que llevaba la víctima.

La muerte de Pérez ha consternado a familiares y amigos en este municipio.