Dicrim ultima hombre en San Francisco de Macorís en presunto intercambio de disparos

Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) ultimaron a tiros a Carlos Miguel Hurtado José alias “El Mello” o “Nande”, en un hecho registrado en la comunidad de La Guama, San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió mientras la patrulla realizaba labores de intervención en la zona el pasado 25 de diciembre. Las autoridades sostienen que se produjo un intercambio de disparos cuando Hurtado José se resistió a un abordaje policial.

En el fragor del incidente, un oficial de la institución resultó herido, aunque hasta el momento no se ha revelado la gravedad de su estado de salud ni su identidad.

La uniformada destacó que el fallecido contaba con un amplio prontuario delictivo por diversos delitos cometidos en años anteriores, lo que lo mantenía bajo el radar de las unidades investigativas.

El reporte policial indica que al fallecido hombre se le ocupó un arma de fuego ilegal.

Una versión distinta es la que ofrecen los parientes de la víctima.

Consternados por lo ocurrido, familiares aseguraron que Carlos Miguel no se encontraba realizando ninguna actividad ilícita al momento de su muerte, sino que estaba compartiendo con su familia con motivo de las festividades navideñas.

“Fue atacado a tiros sin mediar palabras mientras disfrutaba con nosotros”, afirmó uno de los allegados, desmintiendo la versión del enfrentamiento y exigiendo una investigación exhaustiva sobre el proceder de los agentes involucrados.

El cuerpo de Hurtado José fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de autopsia correspondientes. Por su parte, el oficial herido permanece en un centro de salud privado.