Detienen uno de cuatro implicados en muerte de artista urbano

La Policía Nacional detuvo a Yancarlo Encarnación, por su presunta participación en la agresión del artista urbano Yohander Samuel Reyes, el cuatro de octubre pasado, quien murió semanas después en un hospital.

En el hecho, ocurrido en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste, están involucrados Yancel Encarnación, hermano del detenido, y los primos hermanos identificados como “Mello Morillo” y “Yohan”.

El grupo emprendió la huida y las autoridades solo han podido apresar a Yancarlo, en una gallera de Las Matas de Farfán. Al hombre le conocerán medida de coerción este sábado, según la señora Aida Cuevas, madre del occiso.

"Al magistrado Medrano, que tiene esta orden de arresto, por favor actúen con justicia y honestidad ya que la mayoría de los casos en este país se quedan impunes por parte de las autoridades", reclamó la entristecida madre.

Cuevas reiteró su llamado a los familiares de los presuntos victimarios a que colaboren con la justicia a fin de evitar más derramamiento de sangre.

"Que así como ellos me estaban chantajeando mientras yo estaba en el hospital con mi hijo entre la vida y la muerte para ofrecerme dinero, que como ellos están impuestos remediar los daños con dinero yo quiero que los entreguen por la vía correspondiente lo más rápido posible", dijo.

Durante el incidente registrado en unos rezos en el Café de Herrera, resultó herido el hermano de Yoahander Samuel Reyes Cuevas, José David Cuevas.

Aida Cuevas, dijo que Mello, uno de los implicados en la muerte de su descendiente, andaba junto a Yancarlo cuando fue detenido. Informó que el grupo emprendió la huida para el municipio del Cercado donde residen sus familiares.