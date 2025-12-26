La historia de solidaridad que transformó la Nochebuena de doña Mercedes

La mañana del pasado miércoles, el sector Ciudad de Dios, en Los Solares de Santiago Oeste, amaneció envuelto en una calma particular.

La lluvia constante y el lodo que suele dificultar el paso por sus calles no lograron empañar el semblante de doña Mercedes Liz, conocida cariñosamente como “doña Mecho”. Para ella, este no fue un 25 de diciembre cualquiera; fue el día después de una oración contestada.

Mientras el ambiente exterior era gris y húmedo, dentro del hogar de Mercedes se respiraba gratitud. Tras años de incertidumbre y carencias, la envejeciente pudo finalmente sentarse a la mesa con los suyos para disfrutar de una cena digna, rodeada del calor familiar que define el espíritu de la Navidad.

“La pasamos muy bien, hicimos la cenita y me acosté temprano”, relató con una sonrisa que iluminaba su rostro, reflejando un corazón lleno.

A pesar de que su salud sigue siendo frágil debido a una persistente “tontera” (mareos crónicos) que a menudo la mantiene postrada, la motivación de haber sido escuchada obró un pequeño milagro físico: este miércoles, doña Mecho se levantó al alba.

Con una energía renovada, organizó su pequeña casa, sacó los desechos y se dispuso a limpiar, como quien prepara su hogar para una nueva etapa de esperanza.

“Señor, ábreme una puerta”

La transformación de doña Mecho no fue obra del azar. Todo comenzó con un clamor silencioso. “Señor, mándame a alguien, ábreme una puerta, alguien que me ayude”, era la plegaria que Mercedes repetía en la intimidad de su necesidad.

Esa puerta se abrió tras un reportaje publicado por Listín Diario, que sirvió de puente para que su historia llegara a oídos del senador por la provincia San Juan, Félix Bautista.

El legislador, movido por el caso de vulnerabilidad extrema, recorrió el largo trayecto hasta Santiago Oeste para conocer a la mujer detrás de la noticia.

Al llegar, encontró a una Mercedes debilitada y recostada por los mareos. Sin embargo, el impacto de la visita fue tal que la mujer sacó fuerzas de flaqueza para incorporarse y hablar con el legislador.

La ayuda entregada incluyó, arroz, habichuelas, vegetales y frutas y proteínas, como carnes para la cena de Nochebuena, además de productos de cuidado personal esenciales para su bienestar.

Más allá de la cena

Aunque la cena fue un alivio inmediato, el compromiso asumido por el senador Bautista apunta a una solución definitiva: la gestión de su pensión.

Mercedes lleva año atrapada en un laberinto burocrático que ha mantenido su sustento estancado, pero la promesa de un acompañamiento legal y administrativo le ha devuelto la fe en el sistema.

“Esta es una condición muy complicada, y en situaciones como esta debemos colaborar”, expresó el senador, reafirmando que su apoyo no terminaría con la entrega de canastas navideñas.

Al despedirnos de su hogar, doña Mecho no solo nos regaló una sonrisa, sino también una alabanza. Su voz, cargada de una fe inquebrantable, resonó en las calles de Ciudad de Dios como un recordatorio de que, a veces, la solidaridad llega justo a tiempo para recordarnos que no estamos solos.