Navidad en Santiago: espacios para compartir, disfrutar y crear recuerdos en familia

Diciembre es el mes de la unión familiar, de la alegría compartida y de las tradiciones que se repiten año tras año. Es ese tiempo en el que muchos preparan su bultito y se van “pa’ su campito” a reencontrarse con los suyos, a respirar tranquilidad y a reconectar con sus raíces.

Pero entonces surge la pregunta: ¿a dónde va el santiaguero que se queda en la ciudad?

Hace algunos años, pensar en actividades familiares durante la Navidad dentro de Santiago no era tarea sencilla. Encontrar espacios que combinaran recreación, seguridad y un ambiente acogedor parecía complicado.

Las opciones eran limitadas y, en muchos casos, no lograban reunir a toda la familia en un mismo lugar.

Hoy, esa realidad ha cambiado y el espíritu navideño se siente con más fuerza en la llamada Ciudad Corazón, que ahora cuenta con diversas opciones pensadas para el disfrute colectivo.

Gracias a distintas iniciativas, Santiago ofrece espacios que invitan a salir de casa, compartir en familia y vivir la Navidad sin tener que ir muy lejos.

Desfile “El Príncipe de la Navidad

Este gran evento nace con el propósito de rescatar, celebrar y proyectar las tradiciones navideñas dominicanas, integrando la música, el arte y el color como lenguajes universales que conectan a las familias y fortalecen la identidad cultural de la ciudad.

Se trata de un evento sin precedentes, que tomará las principales vías del casco urbano de la Ciudad Corazón, transformándolas en un escenario vivo donde la Navidad se manifiesta en cada detalle.

Luces, color, personajes y alegría marcarán el ambiente del próximo 25 de diciembre, desde las 4:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, en un desfile pensado para el disfrute de toda la familia.

El personaje central será El Príncipe de la Navidad, designado como Embajador Oficial de la Navidad en Santiago, una figura creada especialmente para simbolizar la nobleza, la ilusión, la paz y la unión familiar que caracterizan estas fechas.

El público podrá disfrutar de un amplio despliegue artístico que incluirá carrozas temáticas, arlequines, personajes teatrales, comparsas de Santa Claus con su comitiva, zancos y múltiples expresiones escénicas que llenarán de vida cada tramo del recorrido.

Además, más de 250 personajes festivos, incluyendo personajes infantiles, músicos, bailarines y performances en vivo, acompañarán la experiencia, junto a una cuidada ambientación sonora y visual, pantallas, tarimas y estaciones interactivas distribuidas a lo largo de toda la ruta.

El desfile iniciará en la calle Benito Monción, continuará por la calle Del Sol y la calle Cuba, para culminar en el sector Los Pepines, abarcando las principales arterias del centro urbano y consolidando este recorrido como un punto de encuentro para celebrar la Navidad en comunidad.

Villa Navidad 2025

Villa Navidad Santiago

Uno de los principales atractivos de esta temporada es Villa Navidad 2025, una iniciativa impulsada por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, donde los jardines del Gran Teatro del Cibao se transforman en un escenario iluminado por miles de luces navideñas que captan la atención de grandes y pequeños.

El lugar se ha convertido en punto de encuentro para cientos de visitantes que, además del espectáculo visual, pueden disfrutar de presentaciones artísticas en vivo y de un show de fuegos artificiales que se realiza diariamente a partir de las 8:00 de la noche.

Asimismo, hasta el 5 de enero, en horario de 6:00 a 10:00 p.m., y de manera totalmente gratuita, los asistentes pueden recorrer espacios interactivos diseñados para toda la familia.

Personajes navideños, bosques de nieve artificial y juegos inflables forman parte de la experiencia, creando un ambiente donde la fantasía y la tradición se mezclan para dar vida a la Navidad en la ciudad.

Bosque Encantado “Encantus”

Encantus bosque mágico

El Bosque Encantado “Encantus” es un espacio temático creado por la Alcaldía de Santiago para el disfrute de las familias y visitantes durante la temporada navideña, disponible hasta el 5 de enero de 2026.

Este proyecto invita a vivir un recorrido mágico por la sede del Ayuntamiento, donde luces, personajes navideños, decoraciones temáticas y zonas interactivas se combinan para crear una experiencia pensada tanto para niños como para adultos.

El ambiente, permite a los visitantes adentrarse en un mundo de fantasía que resalta el espíritu de la Navidad, convirtiendo el lugar en un punto de encuentro familiar y cultural en el corazón de la ciudad.

Como parte del atractivo principal, 43 jóvenes talentos santiagueros participan en una obra teatral que se presenta de viernes a domingo, aportando un componente artístico que enriquece la experiencia y refuerza el valor del talento local.

Árbol y luces navideñas (Área Monumental)

Adornos navideños cerca del Monumento

Esta propuesta incluye árboles navideños de distintos diseños y una iluminación colorida que realza el Monumento a los Héroes de la Restauración, convirtiendo tanto el área monumental como sus alrededores en un escenario ideal para compartir en familia.

Por undécimo año consecutivo, la empresa Cementos Cibao encabeza esta iniciativa que busca ofrecer a la ciudadanía un espacio que invite a la reflexión sobre el verdadero significado de la Navidad, en uno de los puntos más emblemáticos de Santiago.

El lugar se transforma en un punto de encuentro para caminar con tranquilidad, tomar fotografías, disfrutar del paisaje y respirar aire fresco, en un ambiente que transmite calma y espíritu navideño, especialmente durante las noches.