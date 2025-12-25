Explota tubería matriz de Coraasan en Sabana Iglesia

Una tubería matriz de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) explotó la mañana de este jueves en la comunidad La Zanja, del municipio Sabana Iglesia, provocando la inundación de varias viviendas y dejando a la comunidad incomunicada con el centro del municipio.

Al menos ocho casas resultaron comprometidas, dejando a sus habitantes en la calle, perdiendo todos sus ajuares y pertenencias.

De acuerdo con residentes del lugar, el problema inició días atrás como una avería menor, con agua brotando sobre la calle.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó hasta formarse un orificio en las inmediaciones de una vivienda, lo que finalmente ocasionó la explosión de la tubería.

No se reportaron víctimas, sin embargo, una de las casas más impactadas albergaba a un hombre que dormía junto a una niña, quienes tuvieron que ser alertados por vecinos para poder salir a tiempo.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la mayoría de los residentes ya se encontraban despiertos.

Miembros de la comunidad hicieron un llamado a las autoridades. Posteriormente, personal de Coraasan acudió al lugar y realizó las evaluaciones técnicas correspondientes.

Asimismo, los bomberos de Sabana Iglesia y la Defensa Civil de Baitoa, dieron asistencia en el lugar.