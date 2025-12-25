Declaran en emergencia zona afectada por ruptura de tubería en Santiago

Las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) declararon en estado de emergencia la comunidad de La Zanja, provincia Santiago, luego de que una tubería del acueducto Cibao Central explotara este jueves por la mañana.

El hecho ocurrió a las 11:20 de la mañana, informó el gobierno, que ya ha brindado asistencia a la comunidad.

Las autoridades informaron que no hay pérdidas humanas. En la zona se encuentran equipos pesados y personal técnico de la Coraasan.

Al menos ocho casas resultaron afectadas, dejando a sus habitantes en la calle, perdiendo todos sus ajuares y pertenencias.

“Todo el equipo de gestión social trabaja en levantamiento para fines de brindar ayuda y asistencia a las familias afectadas por la situación”, indicó el gobierno en una nota.

“Con esta rotura, salen de operaciones los acueductos de la Dura Moca y el Cibao Central, dejando sin servicios a más de 800,000 personas”, agregó.

De acuerdo con residentes del lugar, el problema inició días atrás como una avería menor, con agua brotando sobre la calle.

La tubería conduce las aguas crudas a los acueductos de la Noriega y la Dura Moca, y es la principal, ya que posee una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalente a 115 MGD millones de galones al día.