En Barahona: Gladys lanza clamor por una vivienda digna al final de la Nochebuena

Con palabras cargadas de fe, Gladys Corniel Gómez relató cómo la solidaridad transformó su humilde vivienda durante esta Navidad.

Visiblemente emocionada, agradeció a Dios y a las personas que acudieron a su hogar para acompañarla en una de las fechas más significativas del año, permitiéndole compartir la Nochebuena en familia pese a sus profundas limitaciones materiales.

“Gracias a Dios primero, y a todos los que vinieron a mi casa”, expresó esta humilde mujer, definiendo como una “gran bendición” el haber podido cenar con sus seres queridos.

Sin embargo, tras el agradecimiento, surge una petición humana urgente: una vivienda digna. Gladys recordó que quienes la visitaron pudieron constatar las precarias condiciones de su hogar. “Ustedes saben cómo vivo, que no es adecuado”, señaló, haciendo un llamado para que no se olvide la promesa de ayudarla a reparar su vivienda.

Su mayor deseo es pasar los años que le quedan de vida con dignidad, en un espacio donde pueda descansar y disfrutar de condiciones más humanas. “Lo que quiero es gozar algo de lo que me queda de vida, pero en mi casa”, afirmó con la convicción de que las promesas recibidas pronto se convertirán en realidad.

Además de su techo, Gladys mantiene la esperanza puesta en la gestión de su pensión. Según explicó, recibió el compromiso de acompañamiento para agilizar este proceso a partir de enero, lo que representa un alivio financiero que ha esperado por mucho tiempo.

En su testimonio, agradeció de manera especial a este reportero y a Listín Diario por servir de puente para que esta “lluvia de bendiciones” llegara a su puerta.

Sobre el senador de la provincia San Juan, Félix Bautista, Gladys manifestó su deseo de conocerlo personalmente en la víspera de Año Nuevo.