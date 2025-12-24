Joven fallece tras explotar un tanque mientras era manipulado en Imbert

Un joven perdió la vida la mañana de este martes en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, tras la explosión de un tanque de gas, en un hecho que ha causado consternación en la comunidad.

La víctima fue identificada como Ralmeudy Domínguez Fortuna, quien resultó gravemente herido tras el estallido.

De acuerdo con informaciones preliminares, el recipiente contenía productos químicos, lo que habría provocado la explosión al momento de ser manipulado con una pulidora.

Domínguez Fortuna fue trasladado de emergencia al Hospital Municipal de Imbert, donde falleció mientras recibía atenciones médicas, debido a la gravedad de las heridas sufridas.