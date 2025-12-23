Un siglo de perdón

Los primeros 25 años del siglo XXI encuentran a la República Dominicana en la misma posición que estabamos hace poco más de un siglo.

En 1924, hace justamente 101 años, se retiraron las tropas de ocupación estadoujidense, acaban de retornar en 1925.

Nada aprendimos, nada avanzamos ni consolidamos nuestra soberanía.

Santo Domingo, nuestra histórica Ciudad Primada de América, 500 años después, tiene hermosas torres, túneles y elevados llenas de lujosísimos vehículos, y hablan mucho del “crecimiento económico”.

El capitalino común y corriente, vulgar y silvestre, sin embargo, no tiene agua potable, ni acantarillados pluviales, ni sanitarios para canalizar lluvias y sus deshechos biológicos.

Hace 2,800 años los romanos construyeron sus cloacas, hace 2,300 construyeron su acueducto pero los dominicanos estamos “bien desarrollados”, sin agua potable ni alcantarillados, pero “estamos progresando”.

Immigrantes que llegaron depauperados acumularon fortunas que invirtieron en corporaciones, como la aerolínea española Iberia, el gigante automotriz italiano Fiat, y otros gigantes corporativos mundiales. Políticos, de todos los partidos, llegaron al poder sin dinero, ahora exhiben más riquezas que los “ricos tradicionales”.

La nación se organizó cívicamente para demander un aumento en el presupuesto de educación básica, y se logró. Transcurridos 12 años, lo que se toma para graduar un bachiller, seguimos en los últimos lugares educativos mundiales.

Los pobres que ayer administraron la educación, hoy son súper ricos, dejando a nuestros estudiantes como super ignorantes.

Y todo, para nada, la ruina económica que se cierne sobre los Estados Unidos reducirá lo robado a nada, absolutamente nada; el dinero mal habido nunca perdura.

La presencia de la blanda ocupación estadounidense se explica, porque quienes estuvieron a cargo de defender y consolidar la ciudadanía, políticos y empresarios, estaban muy ocupados robando.

Exactamente eso ocurrió antes de la ocupación del 1916, no hemos aprendido del pasado, estamos condenados a repetirlo.

Manejando la crisis económica estadounidense, pueden confiscar depósitos; quienes depositaron dinero robado al pueblo dominicano en bancos norteamericanos retornarán a la pobreza.

Y los políticos estadounidenses terminarán ganándose los famosos 100 años de perdón.