Director regional de la Digesett en Barahona niega que impide trabajar a motoconchistas

El director regional de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), con asiento en Barahona, Miguel Antonio Guzmán Pérez, negó que agentes de esa institución estén impidiendo a los motoconchistas de este municipio ejercer su labor de manera normal.

Después de ser entrevistado por LISTÍN DIARIO en la sede local de la Digesett, el oficial explicó que los operativos realizados en distintos puntos de la ciudad tienen como objetivo garantizar la seguridad vial, tanto de los conductores como de los usuarios del servicio de motoconcho, mediante el cumplimiento de los protocolos establecidos en la Ley de Tránsito.

Aseguró que en ningún momento la Digesett busca afectar el sustento de quienes se dedican a esta actividad, especialmente en la temporada navideña, cuando muchas familias dependen de este ingreso para cubrir sus necesidades básicas.

Precisó que las acciones de fiscalización se dirigen exclusivamente contra aquellos motoristas —sean o no motoconchistas— que circulan sin casco protector, carecen de la documentación requerida, irrespetan las señales de tránsito, transitan en vía contraria o utilizan motocicletas con mofles ruidosos, en violación a las normativas vigentes.

Durante un recorrido realizado por reporteros de este medio en la parte trasera de la sede de la Digesett en Barahona, se pudo observar más de 500 motocicletas retenidas por diversas infracciones a la Ley de Tránsito (Ley 63-17), mientras decenas de propietarios realizaban los trámites correspondientes para su retiro.

Parte de las motocicletas ubicadas en en la parte trasera de la sede de la Digesett en Barahona.Fuente externa

El pronunciamiento del director regional de la Digesett se produce luego de que, a través de un video difundido en redes sociales, un motoconchista identificado como “Mello” denunciara que agentes de tránsito les impiden trabajar, situación que —según expresó— afecta directamente a quienes dependen de esta labor para cumplir con sus responsabilidades familiares.

Al referirse a este reclamo, Guzmán Pérez reiteró que los operativos se realizan respetando el debido proceso y los derechos humanos, y que solo enfrentan inconvenientes aquellos conductores que incumplen las leyes de tránsito.

El alto oficial hizo un llamado a los motociclistas, en especial a quienes se dedican al motoconcho, a cumplir con las normas legales, advirtiendo que estas medidas buscan prevenir accidentes y evitar situaciones de luto y dolor en las familias, sobre todo en una época tan sensible como la Navidad.