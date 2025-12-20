Hotel Matum: 60 años de historia

La mañana de aquel 19 de diciembre de 1965, el Hotel Matum dejó de ser un espacio de descanso y entretenimiento para convertirse en refugio, trinchera de las tropas constitucionalistas dirigidas por el entonces coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

En sus pasillos y habitaciones se resguardaron dirigentes y combatientes constitucionalistas que, sorprendidos por un ataque armado, se vieron obligados a resistir en aquel edificio del centro de Santiago de los Caballeros.

La Batalla del Hotel Matum ocurrió en el marco de la Revolución Constitucionalista, conflicto armado que sacudió a la República Dominicana tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963 y que desembocó en la guerra patria de 1965, agravada por la intervención militar extranjera.

Aunque los principales enfrentamientos se desarrollaron en Santo Domingo, el episodio de Santiago evidenció que la confrontación política y militar persistía meses después, lejos de la capital.

Un grupo de dirigentes y combatientes constitucionalistas se encontraba en la ciudad para rendir homenaje a compañeros caídos cuando fue atacado por fuerzas militares contrarias al movimiento.

Ante la ofensiva, los constitucionalistas se refugiaron en el Hotel Matum, que pasó a ser un punto estratégico del conflicto. El movimiento estaba encabezado por el entonces coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, líder de la lucha por el restablecimiento del orden constitucional y la soberanía nacional.

Durante los enfrentamientos murieron varios combatientes, entre ellos el coronel Juan María Lora Fernández, convirtiéndose la Batalla del Hotel Matum en uno de los últimos choques armados relevantes de la guerra de 1965 fuera de Santo Domingo y en un símbolo de resistencia constitucionalista.

seis décadas después

La mañana de este jueves, autoridades civiles, militares y educativas conmemoraron en Santiago el 60 aniversario de la Batalla del Hotel Matum, en un acto encabezado por la Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto al Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, la Gobernación y la Alcaldía de Santiago, la Fundación Coronel Lora Fernández y el hotel Matum.

La actividad inició a las 8:00 de la mañana con el izamiento de la Bandera Nacional y la interpretación del Himno Nacional, seguido de una invocación religiosa a cargo del monseñor Amaury Rosario Henríquez, obispo auxiliar metropolitano de Santiago. Posteriormente, se rindieron honores militares y se depositaron ofrendas florales en memoria de los héroes del enfrentamiento.

voces que mantienen viva la memoria

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. También participaron Pedro Pablo Marte, director regional de Educación; el teniente coronel Juan María Lora de León, ERD, presidente de la Fundación Coronel Lora Fernández e hijo del coronel caído en combate; y la gobernadora Rosa Santos, quien destacó la gallardía y el valor de los combatientes constitucionalistas que defendieron la democracia en 1965.

La reseña histórica de la Batalla del Hotel Matum fue presentada por el coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, ERD, director de Historia del Ministerio de Defensa.

el histórico matum

Durante el discurso central, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, señaló que la confrontación bélica del Hotel Matum representó un colofón patriótico de la epopeya de abril de 1965, resaltando la dignidad, el temple y la capacidad combativa de militares y civiles constitucionalistas.

Afirmó que el mayor homenaje a los héroes es la defensa permanente de la soberanía nacional, la democracia, la paz y la integridad territorial.

Durante el acto, se entregaron 60 medallas conmemorativas a protagonistas y familiares de la Revolución Constitucionalista, incluyendo reconocimientos en memoria al expresidente Antonio Guzmán Fernández, al coronel Juan María Lora Fernández ,recibido por su hijo y a Sucre Feliz Rodríguez, héroe y mártir de la gesta constitucionalista.

La actividad concluyó con una participación artística del cantautor Claudio Cohen, en un ambiente marcado por el respeto a la memoria histórica y el compromiso de preservar los valores de soberanía, democracia e integridad nacional que guiaron a quienes lucharon hace seis décadas.