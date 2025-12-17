Mived clausura Plaza Zehao en Samaná por operar sin licencia de construcción

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas (DIOP), ordenó el cierre de la Plaza Zehao, ubicada en la avenida Boulevard Las Terrenas, provincia Samaná, por no contar con licencia de construcción ni inspecciones técnicas.

El Mived informó la obra fue notificada y paralizada el 4 de noviembre de este año por incumplir los requisitos legales.

Posteriormente, los responsables fueron citados el 6 de noviembre a una vista conciliadora en las oficinas centrales de la DIOP, sin presentarse.

La institución indicó que a pesar de la orden de paralización, los propietarios continuaron los trabajos de manera irregular, principalmente en horas nocturnas y fines de semana, hasta concluir casi totalmente la construcción.

Durante un operativo de seguimiento a obras ilegales, realizado por la DIOP el pasado 10 de diciembre, los inspectores constataron que la plaza ya había iniciado operaciones comerciales.

Ante esta situación, el 12 de diciembre se procedió a notificar vía alguacil al establecimiento y, finalmente, el lunes 15 de diciembre se ejecutó su clausura.