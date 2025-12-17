Ministro de Defensa recorre frontera por festividades navideñas

El Ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, en un periplo por las cinco provincias fronterizas, llevó un mensaje de aliento navideño a los soldados, con un saludo motivador del presidente Luis Abinader, en aras de que mantengan firme la lealtad, salvaguardar la frontera, los principios y el compromiso de resguardar la división territorial fronteriza.

En Pedernales, el ministro de Defensa recalcó que “en esta época de y siempre, estamos atentos para cumplir con nuestra misión de salvaguardar la frontera, garantizar la soberanía, la paz y la seguridad de la nación dominicana”.

Onofre fue reiterativo en su mensaje a los soldados “a no desmayar en el rol de defensores de la soberanía de la patria”.

En su recorrido, el funcionario participó en una rifa a los soldados, combos de alimentos, bonos navideños de tres mil pesos en efectivo y golosinas.

El recorrido primero por la Frontera con Pedernales, se dirigió a la fronteras con Jimaní de Independencia, Elías Piña y Dajabón.

Fernández Onofre, realizó su recorrido junto al vice ministro de Defensa, Miguel Ángel Rubio Báez, Jorge Iván Camino Pérez (ERD), comandante general del Ejército de República Dominicana; el general de brigada, Enrique Armando Aguilera Trujillo Director J-2 ( MIDE) , así como el General de brigada José Rodríguez Coste (ERD), director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres ( Cesfront), entre otros oficiales, encargados de divisiones departamentales del Ejercito.