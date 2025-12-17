Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ministro de Defensa recorre frontera por festividades navideñas

En Pedernales, el ministro de Defensa recalcó que “en esta época de y siempre, estamos atentos para cumplir con nuestra misión de salvaguardar la frontera, garantizar la soberanía, la paz y la seguridad de la nación dominicana”.

El Ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, en un periplo por las cinco provincias fronterizas.

Odalis BáezPedernales, RD 

El Ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, en un periplo por las cinco provincias fronterizas, llevó un mensaje de aliento navideño a los soldados, con un saludo motivador del presidente Luis Abinader, en aras de que mantengan firme la lealtad, salvaguardar la frontera, los principios y el compromiso de resguardar la división territorial fronteriza.

Onofre fue reiterativo en su mensaje a los soldados “a no desmayar en el rol de defensores de la soberanía de la patria”.

En su recorrido, el funcionario participó en una rifa a los soldados, combos de alimentos, bonos navideños de tres mil pesos en efectivo y golosinas.

El recorrido primero por la Frontera con Pedernales, se dirigió a la fronteras con Jimaní de Independencia, Elías Piña y Dajabón.

Fernández Onofre, realizó su recorrido junto al vice ministro de Defensa, Miguel Ángel Rubio Báez, Jorge Iván Camino Pérez (ERD), comandante general del Ejército de República Dominicana; el general de brigada, Enrique Armando Aguilera Trujillo Director J-2 ( MIDE) , así como el General de brigada José Rodríguez Coste (ERD), director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres ( Cesfront), entre otros oficiales, encargados de divisiones departamentales del Ejercito. 

Odalis Báez

