Ejército detiene siete chinos indocumentados durante operativo en Montecristi

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), en coordinación con personal de inteligencia S-2, interceptaron un vehículo en el cual se desplazaban siete chinos en situación migratoria irregular en Montecristi.

Los soldados del ERD, apostados para servicio en el Destacamento de Hatillo Palma, detuvieron la jeepeta marca Chevrolet, modelo Captiva, color gris, placa G736126, con los extranjeros en su interior.

Tras el proceso de verificación correspondiente, los extranjeros y el vehículo fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde posteriormente fueron entregados bajo certificación a la Dirección General de Migración (DGM), para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana reiteró su compromiso de continuar apoyando a otras instituciones del Estado en la preservación del orden, la seguridad y el cumplimiento de las leyes en toda el área bajo su responsabilidad.