Familiares de Noelvin claman por justicia durante marcha

“Fue parte de mi vida que me arrancaron”, dijo entre lágrimas Wendy Rubiera, madre de Noelvin Jeremías Cabrera.

Ayer, familiares realizaron una marcha y manifestación pacífica, exigiendo justicia por la muerte del adolescente de 14 años, tras recibir tres estocadas a manos de otro menor de 15, a la salida de Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo en Santiago Oeste.

Bajo la consigna “queremos justicia”, la familia del adolescente Noelvin, caminaron desde su vivienda en el Ingenio Abajo, hasta la autopista Joaquín Balaguer, donde paralizaron el tránsito para realizar un llamado de atención a las autoridades, exigiendo que este caso no quede impune.

De acuerdo a los parientes del menor, todavía faltan al menos dos adolescentes más por ser investigados y apresados, quienes presuntamente tuvieron participación en la muerte del niño y pertenecen a la misma banda, conocida como “La 18”, a la que supuestamente está vinculado el matador.

“Queremos investigación, desmantelamiento de la banda ‘La 18’ y que se entreguen los que faltan”, indicó Marino Reyes, tío de Noelvin, quien también lo crió desde pequeño.

“No vamos a descansar, no vamos a dormir, continuamente seguirán viendo el rostro de Noelvin, esa foto, que representaba a un futuro militar al servicio de la República Dominicana”, agregó.

Wendy Rubiera, madre de Noelvin, entre lágrimas, explicó que le enseñó mucha disciplina y mucho carácter su hijo, “para que quieran decir que mi hijo era un sinvergüenza, mi hijo era un joven con respeto y valores”.

“Yo no puedo dormir en las noches, tienen que pagar por lo que hicieron, me quitaron parte de mi vida, ellos me mataron a mí, yo quiero que se haga justicia”, expresó. Los familiares del adolescente, que soñaba con ser militar, indican que hasta el momento, el Ministerio Público no les ha dicho nada sobre la investigación.

“Queremos que se investigue el caso y que aparezcan los demás que están involucrados”, puntualizaron.

Además, aseguran que dentro del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, se registran constantes irregularidades, que son presuntamente conocidas y tapadas por la dirección del centro educativo. “Ahí se dan micro secuestros en el baño, se tapan embarazos, se violan niñas”, explicaron.

“Este muerto, ese crimen, tiene que hacer que cambie ese liceo”, enfatizó Reyes.

Pidieron a las autoridades la intervención urgente del centro educativo y que se someta a las personas que presuntamente han ocultado pruebas.

El pasado 30 de noviembre, familiares, rodeados de compañeros de clases de Noelvin, vistiendo sus uniformes, dieron el último adiós al cuerpo sin vida del muchacho en el cementerio del Ingenio de este distrito municipal.

“Se llevaron un pedazo de mí. Mira a mi hijo como lo están enterrando, qué voy a hacer ahora. Dios, por qué eres tan injusto conmigo, por qué no me llevaste primero”, gritaba al pie de la tumba José Ariel Cabrera.