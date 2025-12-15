Deterioro de servicios básicos afecta esfuerzos por relanzar a Sosúa

Empresarios turísticos denunciaron que durante mas de tres años le han reclamando a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPLATA) la reparación de la bomba de impulsión de aguas residuales así como la mejora en el suministro de agua, ya que la compra de camiones de agua y el pago de la factura de ese servicio representan un lastre que afecta la competitividad de hoteles, restaurantes y otros negocios.

Indicaron que igualmente el suministro de energía eléctrica afecta sensiblemente esa colectividad.

"El viernes tuvimos alrededor de 18 apagones, ese ir y venir de la energía daña equipos y resulta una grave problemática para la región", indicó uno de los afectados.

A consecuencia de la bomba de impulsión dañada las aguas negras brotan en diferentes lugares, en particular en sectores de El Batey, afectando a los residentes así como los negocios turísticos de la zona.

“Hace tres años, el entonces director de CORAAPLATA, Oliver Nazario, nos prometió buscar una solución a esta situación y aún no ha ocurrido nada”, señalaron.

Indicaron que en diferentes ocasiones han solicitado la solución de problema sin recibir respuesta por parte de los responsables de CORAAPLATA.

Aseguran que los esfuerzos por adecentar a Sosúa de problemas como la prostitución, la cual respaldan, deben ir acompañados también de la mejora de los servicios públicos, como el suministro de agua, la energía eléctrica, el manejo de las aguas residuales, que también disminuyen la competitividad de los negocios del municipio.

Valoraron el que se esté construyendo una plaza para organizar definitivamente la playa, así como las iniciativas para adecentar el ambiente nocturno del destino.

Consideraron urgente que estas iniciativas vayan acompañada de la mejoría de los servicios básicos que afectan no sólo el desarrollo empresarial, sino que también representan un peligro para la salud de la población.