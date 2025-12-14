Indomet pronostica que efectos de vaguada se mantendrán en varias provincias de RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reveló que una vaguada en altura seguirá con efectos en distintas provincias del noreste del país.

Hato Mayor, Samaná, El Seibo y María Trinidad Sánchez son las localidades que han sufrido de chubascos. Además, conforme a Indomet, en las próximas horas la vaguada en altura se moverá hacia las localidades de Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata.

Asimismo, después del mediodía se espera que la humedad disminuya en nuestro territorio lo que permitirá un cielo despejado con nubes dispersadas en gran parte de la nación.

Sin embargo, en las primeras horas de la noche chubascos podrían afectar parte del sureste y la Cordillera Central.

Pronóstico local

Por su parte, en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional se aguarda por un clima medio nublado y chubascos en repentinas ocasiones.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.