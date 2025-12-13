Cierran temporalmente puente que conecta a Esperanza con Amina por mal estado

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró de manera temporal el puente sobre el río Yaque del Norte en la carretera que comunica al municipio de Esperanza con el distrito municipal de Amina en Valverde, por las condiciones de la infraestructura.

La elevación, presenta varias grietas en la superficie, una rotur, y destrucción en los laterales de concreto por donde pasa el agua del río.

Con el transitar de vehículos pesados y cargados con productos agrícolas, el puente iba cediendo cada vez más.

Puente que conecta a Esperanza con Amina, en ValverdeFuente externa

Este sábado miembros del MOPC cerraron el paso por el puente, colocando muros de concreto en ambos extremos.

La recomendación del cierre temporal fue hecha por la comisión de ingenieros del MOPC que realizó una inspección al referido puente y determinó que se encuentra en un grave estado de deterioro.

Este puente, fue construido en el periodo gubernamental 1991-1994 del presidente Joaquín Balaguer, cuando Eduardo Estrella fungía como ministro de Obras Públicas.

Comunitarios indican que a la obra nunca se le había dado mantenimiento, ni siquiera pintura, desde que fue edificada.

El cierre de esta elevación que conecta a Esperanza con Amina, significa que las personas que necesiten trasladarse hacia allí, para llegar a Montecristi, deberán invertir 30 o 45 minutos más en carretera, atravesando la ciudad de Mao, para llegar a su destino.