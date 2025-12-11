“El Prado en las calles” llega a Santiago

La ciudad de Santiago acoge la exposición “El Prado en las calles”, una iniciativa del Centro León y el Museo Nacional del Prado que lleva al espacio público 61 reproducciones fotográficas de algunas de las obras más importantes del arte universal.

Reproducciones de obras maestras de talla universal en los pinceles de artistas como El Bosco, Velázquez, Rubens, Goya o Sorolla se pueden encontrar en Santiago.

El Museo Nacional del Prado, ubicado en Madrid, España, es una de las instituciones artísticas más importantes del mundo. Fundado en 1819, alberga una colección excepcional de pintura europea de los siglos XVI al XIX, con especial fuerza en las escuelas española, italiana y flamenca.

En su acervo se encuentran obras maestras como “Las Meninas” de Velázquez, “El Jardín de las Delicias” de El Bosco, las célebres “Majas” de Goya y retratos emblemáticos del Siglo de Oro español. El museo es además un referente en investigación, conservación y difusión del patrimonio artístico europeo.

El Centro León y el Museo Nacional del Prado de España lanzaron el proyecto “El Prado en nosotros”, iniciando con uno de sus componentes que es “El Prado en las calles”, instalado en la verja perimetral de la institución cultural y en el Centro Histórico de Santiago.

Exhibiciones de "El Prado en las calles" en la ciudad de Santiago.Rafelina Hidalgo

Este proyecto, que incluye un recorrido por toda la calle Benito Monción finalizando en el Parque Duarte, tiene como objetivo llevar la esencia y el prestigio de la pinacoteca madrileña directamente a los espacios urbanos, acercando su inmenso legado a la comunidad y dinamizando el entorno cultural local.

Este tipo de proyectos es posible gracias a una sólida alianza entre el Museo del Prado, Fundación Amigos del Museo del Prado, Fundación Eduardo León Jimenes y Centro León, con los auspicios del Kahkow y Banco Popular; y el apoyo de la Alcaldía de Santiago, Alcaldía de Santo Domingo y la Embajada de España en República Dominicana.

Esta colaboración destaca cómo la cultura y la creación artística son pilares esenciales para el desarrollo, la educación y la cohesión social, promoviendo su accesibilidad a públicos de diversas procedencias.

El proyecto se integra a la plataforma “El Prado en nosotros”, que estará activa hasta septiembre de 2026 y que contempla un recorrido por Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Punta Cana y Baní. Durante este tiempo se pondrán en marcha dos iniciativas itinerantes junto a diversas acciones artísticas.

El Centro Histórico de Santiago acogió la exposición.Rafelina Hidalgo

Una de ellas es El Prado en el Centro, muestra de la Colección Contemporánea de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que será presentada en varias instituciones culturales: Centro León, Centro Cultural Banreservas, Centro Cultural de España, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, Centro Cultural Rainieri y Centro Cultural Perelló.

La segunda es La Residencia, un programa de acompañamiento creativo en el que los artistas dominicanos Polibio Díaz, Mayra Johnson y Fausto Ortiz tuvieron acceso a los archivos, colecciones y espacios tanto del Museo del Prado como del Centro León, experiencia que propició un intercambio artístico que se materializa en nuevas obras contemporáneas inspiradas en el legado histórico y cultural de ambas entidades.