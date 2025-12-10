Persisten dudan sobre impacto agrícola de la presa Monte Grande

Pese a los avances que se aprecian en el Proyecto Múltiple Presa Monte Grande (PMPMG), y la seguridad hídrica que ya representa para el Suroeste, crece la inquietud entre productores, líderes comunitarios y organizaciones campesinas debido a informaciones no oficiales que apuntan a un rediseño del sistema de riego que reduciría el alcance productivo del proyecto.

La infraestructura, inaugurada en dos actos —uno en el centro poblado y otro en el vaso de la presa— cuenta actualmente con un volumen de agua suficiente, reforzado tras las lluvias asociadas al fenómeno natural Melisa.

La preocupación la externó el dirigente campesino, Manuel Pérez (Manuel Lemba), durante una entrevista en el programa “A Media Mañana”, que se transmite en la provincia Barahona por radio oline, televisión local y nacional, plataformas y redes sociales.

Esa capacidad —asegura Manuel Lemba— permitiría no solo garantizar el suministro de agua potable a través del Acueducto Regional del Suroeste (Asuro), para el consumo humano a pobladores de provincias Barahona, Bahoruco e Independencia, sino también, respaldar un ambicioso sistema de riego agrícola de la zona.

Fotografía de archivo-Presa monte grande

Citó como un elemento importante para la región el hecho de que agua Abajo de Monte Grande, cerca de 650 mil tareas se irrigan hoy con grandes limitaciones, dependiendo de lo que históricamente aporta el caudal del río Yaque del Sur, pero con el diseño original de la presa se contemplaba eficientizar cerca de 300 mil tareas e incorporar 400 mil nuevas a la producción, representando una “oportunidad clave para el desarrollo agrícola del Suroeste”.

No obstante, Pérez indica que versiones extraoficiales sostienen que la reingeniería en curso solo incluiría un canal de riego, dejando fuera comunidades que inicialmente serían beneficiadas, como Canoa, Pescadería, Jaquimeyes, Palo Alto, Fundación y Habanero.

También, señala que con esta reducción de las obras complementarias se habría excluido el canal lateral norte que irrigaría zonas de Vuelta Grande, Tamayo y asentamientos campesinos como los proyectos AC-613 y AC-614.

De confirmarse este escenario, el impacto del sistema de riego sería apenas de un 30% de lo proyectado originalmente, advierte el dirigente agrícola, quien, expresa su preocupación por la exclusión de amplias franjas de tierra con vocación agrícola, incluyendo áreas del Proyecto San Ramón y El Salado, del municipio Galván, provincia Bahoruco.

Más allá de las cifras, el también productor subraya el componente social del proyecto, señalando que la presa Monte Grande fue concebida, también, como una vía para garantizar tierras productivas a jóvenes campesinos de comunidades como Vuelta Grande, Conuquito, San Ramón y Honduras, evitando la migración y fortaleciendo la economía local.

el indrhi no ofrece explicación

Una preocupación que tiene el campesinado de la zona es que hasta el momento, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), no ofrece una explicación detallada sobre el alcance del nuevo diseño del proyecto, considerado como el “Metro del Suroeste”.

Los debates sostenidos con el Indrhi, dice Pérez, se han centrado principalmente en las comunidades impactadas por el muro de la presa —La Meseta, Los Güiros, San Simón y Monte Grande—, donde alrededor de 390 familias perdieron sus tierras productivas, pero ahora exigen ser reubicadas y compensadas, porque ya no tienen sus medios de subsistencia.

“En tanto, los sectores de agua abajo de Monte Grande insisten en la necesidad de un diálogo transparente. Lo que pedimos es que se nos explique qué se va a hacer, hasta dónde llegarán los canales y cuál será el verdadero impacto del proyecto”, afirma Pérez.

Para productores y organizaciones campesinas, conforme argumenta el dirigente agrícola de la zona, la clave está en que el Estado garantice que la cuantiosa inversión realizada en Monte Grande cumpla su razón fundamental: ampliar la frontera agrícola, mejorar la eficiencia del riego y traducirse en desarrollo sostenible para toda la región Suroeste.