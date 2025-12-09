Wander Franco enfrentará un nuevo juicio por disposición de la corte de apelación

La Corte de Apelación de Puerto Plata acogió el recurso de apelación presentado por los abogados de Martha Vanessa Chevalier y dispuso la realización de un nuevo juicio en el caso contra esta y el jugador de Grandes Ligas Wander Franco.

Los jueces Xiomara Tineo, Onassis Pelegrín y Manuel Ureña acogieron los alegatos presentados por los abogados José Thomas Diaz y Jan Carlos Cid, que deja sin efecto la sentencia que afectó a Franco y a Chevalier, acusados de abuso sexual a una menor el primero y de explotación sexual la segunda.

La Fiscalía tiene opción de recurrir en casación la sentencia o acogerse a la realización de un nuevo juicio como dispone la misma.

Uno de los elementos claves que tendría un nuevo juicio es que la joven que habría sido objeto del abuso, ya es mayor de edad por lo que podría comparecer y declarar en el mismo.