Niñas detenidas en Santiago permanecen en celda con adultas

Las niñas y adolescentes detenidas en Santiago son enviadas al destacamento policial de Pueblo Nuevo, donde permanecen en una celda con mujeres adultas, mientras esperan sus procesos judiciales, de acuerdo a la Defensa Pública de esta ciudad.

Ramona Curiel, encargada de representar a los menores de edad en los casos de la Oficina de la Defensoría Pública, explica que el único centro de privación de libertad para niñas y adolescentes es el Instituto de Señoritas, ubicado en Santo Domingo, por lo que, cuando son detenidas en Santiago, mientras esperan medidas de coerción, permanecen en el destacamento de mujeres de Pueblo Nuevo.

Las privadas de libertad son colocadas en una única celda, con capacidad para máximo 10 personas, con adultos, en condiciones deplorables.

Favores sexuales

Curiel denuncia que se han presentado situaciones donde los agentes de seguridad del destacamento, en vez de cuidarlas, les piden favores sexuales. “Incluso hay un proceso que se está investigando actualmente”, indicó.

El cuartel está resguardado por un solo oficial de policía durante el día, y otro en la noche, mientras una patrulla se mantiene desplazándose por su perímetro con dos agentes más.

Un miembro del cuerpo de orden que estaba de turno en el cuartel al momento de que periodistas de Listín Diario realizaran un descenso al lugar, explicó que las mujeres detenidas solo permanecen en ese espacio por 24 horas y que nunca se llevan menores de edad.

Sin embargo, residentes y trabajadores del entorno del cuartel, ubicado en la misma autopista J. Armando Bermúdez de esta ciudad, rodeados de tiendas y negocios, aseguran haber visto menores detenidas y permanecer allí.

Asimismo, la Defensa Pública establece que las niñas y adolescentes detenidas se quedan hasta semanas en esa celda, en el tiempo que los tribunales deciden si serán trasladadas a Santo Domingo o se les dejará en libertad.

El oficial indica que el recinto recibe máximo 8 mujeres a la vez, y la mayoría de las detenciones se deben a riñas, estafas, robo, drogas y redadas.

Además, la Oficina asegura que en Santiago, se ha incrementado la cantidad de niñas delinquiendo con relación al año pasado.

Curiel establece que con las niñas, también se da una situación similar a la de los niños que delinquen, en que por lo general, el esquema familiar se ve como hijas de madres solteras, padres separados, o fueron criadas por un abuelo.

Explica que en muchos de los casos, “los padres los sueltan en banda, porque son incontrolables, no los quieren, los tiran al mundo, no le dan seguimiento y por eso se van a la delincuencia.

Expresa que de hecho, ha habido casos donde los padres se querellan contra los niños creando situaciones que no son verdaderas para apresarlos, solo porque no pueden controlarlos.

“Hay padres que le han dicho a la Defensa Pública que prefieren que estén presos, porque no quieren asumir la responsabilidad, porque los niños están descontrolados y no saben qué hacer”; puntualizó.

Alza la voz

Raquel Rivera, coordinadora del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, alzó su voz por las niñas y adolescentes que son las más afectadas cuando están en condiciones de conflicto con la ley o en condiciones de calle, ya que se aprovechan, se da el oportunismo, el abuso y la seducción, cuando están en libertad, “imagínate cuando están privadas de libertad”.

“Las niñas es como si nadie las quisiera, los niños en condiciones de conflicto con la ley o en condiciones de calle, encuentran más apoyo hasta de la misma familia, que las niñas. A las niñas pareciera como si nadie las quisiera”, indicó.

“Hemos recibido muchas denuncias de niñas que sin estar privadas de libertad, son abusadas y violentadas, inclusive por las mismas autoridades. Imagínate cuando llegan allá, que están desprotegidas hasta de la misma familia, que entienden que es una vergüenza que las hembras estén en condiciones de calle, y peor aun cuando llegan a instituciones públicas que entre comillas están para protegerlas y solucionar”, dijo.

Estableció que muchas veces, son las madres las que no pueden con ellas, y las instituciones públicas no tienen capacidad de respuesta y las ponen en situaciones mucho más vulnerables que a los varones. Asimismo, que cuando se denuncian casos de abuso, se culpabiliza a las mujeres.