Alcalde de Dajabón pide se haga una repatriación masiva de haitianos

El alcalde de Dajabón, Santiago Riveron Arias, llamó al Gobierno a aprovechar el actual contexto de apoyo de Estados Unidos para iniciar una "repatriación masiva" de inmigrantes haitianos irregulares, advirtiendo que de no hacerlo, República Dominicana perderá su identidad nacional.

El funcionario afirmó que el país cuenta con una "oportunidad" única debido a que la comunidad internacional ha reconocido la presión ejercida por gobiernos anteriores.

“Nuestro gobierno tiene la oportunidad. ¿Por qué tiene la oportunidad ahora? Con el tema haitiano. Porque a los Estados Unidos le ha dado un espaldarazo. Han admitido ellos mismos que les metían presión a los gobiernos. Ahora nuestro gobierno tiene la oportunidad”, puntualizó.

La propuesta central del funcionario municipal se enfoca en la acción inmediata por parte de las fuerzas de seguridad recién graduadas y el control estricto de la frontera.

“Lo primero que tenemos que empezar con este batallón de hombres es hacer una repatriación masiva. Y el haitiano que entre en nuestro territorio, que entre de manera legal”, manifestó.

Riverón Arias se mostró firme en que no debe haber cabida para la permanencia legal de aquellos que ya están en territorio dominicano de forma irregular, insistiendo en que el ingreso debe ser contractual y temporal.

“No se puede hablar de regularización porque en otro territorio tienen que entrar con un contrato de seis meses a un año; no se puede hablar de regularización de aquí en nuestro territorio, eso bueno que se sepa”, explicó.

El legislador también aseguró que la provincia fronteriza de Dajabón se encuentra bajo control gracias a los esfuerzos de las autoridades dominicanas.