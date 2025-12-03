Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Provincias

Santiago

Muere dirigente choferil de Santiago en medio de una entrevista en vivo

Su muerte ocurrió aproximadamente a las 8:40 de la mañana, en presencia de sus hijos, quienes estaban acompañándolo en la entrevista.

Mario Almonte en la entrevista antes defallecer.

Foto de archivo de Mario Almonte  Listin Diario

Redacción Listín DiarioSantiago, R.D.

Mario Almonte, reconocido dirigente choferil de Santiago, falleció la mañana de este miércoles mientras ofrecía una entrevista en el programa de televisión Café 55 que se transmite en vivo por el canal SúperTv55.

El momento de su deceso, quedó captado en plena transmisión.

En el audiovisual se observa a Mario Almonte escuchando a su compañero de asiento, cuando de repente, se desvanece.

Hasta el momento  no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del incidente ni sobre su estado previo a la entrevista.

Su muerte ocurrió aproximadamente a las 8:40 de la mañana, en presencia de sus hijos, quienes estaban acompañándolo en la entrevista.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados