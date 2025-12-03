Muere dirigente choferil de Santiago en medio de una entrevista en vivo

Mario Almonte, reconocido dirigente choferil de Santiago, falleció la mañana de este miércoles mientras ofrecía una entrevista en el programa de televisión Café 55 que se transmite en vivo por el canal SúperTv55.

El momento de su deceso, quedó captado en plena transmisión.

En el audiovisual se observa a Mario Almonte escuchando a su compañero de asiento, cuando de repente, se desvanece.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del incidente ni sobre su estado previo a la entrevista.

Su muerte ocurrió aproximadamente a las 8:40 de la mañana, en presencia de sus hijos, quienes estaban acompañándolo en la entrevista.