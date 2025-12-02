Vandalizan liceo de Santiago Oeste luego de tragedia

El Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, ubicado en Santiago Oeste, fue víctima de un acto de vandalismo en las primeras horas de la mañana de ayer, cuando una cantidad no determinada de personas realizó daños en las instalaciones del centro educativo.

El hecho ocurre dos días después de que un adolescente de 14 años muriera a manos de otro menor al salir de este mismo politécnico, situación que podría estar relacionada con las agresiones cometidas contra la institución.

Moradores y empleados del área afirmaron que al llegar se encontraron con los daños y aseguran no tener información sobre lo ocurrido.

Periodistas del Listín Diario se trasladaron al centro, donde se realizaba una reunión de directores. La Asociación Nacional de Directores (ASONADEDI) acudió al lugar en muestra de solidaridad por los hechos registrados.

“Estamos acá en apoyo mutuo a este centro educativo por la situación que ha ocurrido”, expresó José Luis Ureña, representante de Asonadedi.

Ureña también hizo un llamado a los padres y a la comunidad a acompañar a la familia afectada y a reforzar el compromiso con la formación de los estudiantes.

“Necesitamos que las familias también se sumen a ese gran trabajo. Nosotros solos como escuela no podemos; necesitamos el apoyo de todos”, afirmó.

Miembros de Asonadedi, en solidaridad con el centro, procedieron a pintar y remover los daños ocasionados durante el acto vandálico.

sepelio

El pasado domingo 30 de noviembre fue sepultado Noelbin Jeremías Cabrera Rubiera, de 14 años, a quien otro adolescente le arrebató la vida de tres estocadas cuando salían del politécnico en Santiago Oeste.

“Se llevaron un pedazo de mí. Mira a mi hijo como lo están enterrando, qué voy a hacer ahora. Dios, por qué eres tan injusto conmigo, por qué no me llevaste primero”, gritaba al pie de la tumba José Ariel Cabrera, padre del adolescente.

Sus familiares, rodeados de compañeros de clases de Noelbin, vistiendo sus uniformes y muchos allegados de la comunidad, dieron el último adiós al cuerpo sin vida del muchacho en el cementerio del Ingenio de este distrito municipal.

Hasta el momento, se habla de que entre tres adolescentes lo emboscaron en la salida del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, y uno le propinó tres estocadas, una en el pecho, en el abdomen y en la región inguinal. Noelbin, quien cursaba el segundo grado de bachiller, falleció mientras se encontraba recibiendo atención médica por las heridas mortales que le causaron.

Mientras, el director de la Regional 08 del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte, estableció que de acuerdo a un informe de primera mano que recibió, los niños estuvieron jugando el día anterior en la cancha, al parecer hubo un forcejeo, y uno fue detrás del otro después que salieron de clases, buscando resolver temas personales.