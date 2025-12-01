Dan el último adiós a Noelbin, el adolescente muerto a manos de otro cuando salían del politécnico

“Se llevaron un pedazo de mí. Mira a mi hijo como lo están enterrando, qué voy a hacer ahora. Dios, por qué eres tan injusto conmigo, por qué no me llevaste primero”, gritaba al pie de la tumba José Ariel Cabrera, mientras sepultaban a su hijo Noelbin Jeremías Cabrera Rubiera de solo 14 años, a quien otro adolescente le arrebató la vida de tres estocadas cuando salían del politécnico en Santiago Oeste.

Sus familiares, rodeados de compañeros de clases de Noelbin, vistiendo sus uniformes y muchos allegados de la comunidad, dieron el último adiós al cuerpo sin vida del muchacho en el cementerio del Ingenio de este distrito municipal.

Hasta el momento, se habla de que entre tres adolescentes lo emboscaron en la salida del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, y uno le propinó tres estocadas, en el pecho, en el abdomen y en la región inguinal.

Noelbin, quien cursaba el segundo grado de bachiller, falleció mientras recibía atención médica por las heridas mortales que le causaron.

Su papá lo describe como un “emprendedor hacia el futuro, buen estudiante, trabajador”, percepción que coincide con la de muchos de los allegados y compañeros, quienes lo catalogaron como un niño tranquilo, alegre y trabajador.

Mientras sellaban por completo la tumba del Noelbin, una de sus compañeras de aula tomó la palabra para elevar un mensaje a los familiares y amigos del joven. “Hoy sentimos su ausencia, pero también agradecemos haber coincidido con él en esta vida, a su familia queremos decirle que este dolor es también nuestro. A nuestro compañero, queremos decirle que su paso por el politécnico no se borra, seguirás viviendo en nuestros corazones”, expresó la estudiante entre lágrimas.

Nicaury Cabrera, prima del adolescente fallecido, pidió justicia para su pariente. “Yo pido que se haga justicia, a Yeni Berenice que tome el control de esta situación, y al presidente Abinader. Hoy fue nuestro hijo, pero puede ser cualquiera de ustedes”.

Explicó que hasta el momento, ninguna autoridad ha tenido algún acercamiento para investigar y darles respuestas sobre las circunstancias en la que murió el niño, ni para comunicarles si han apresado al adolescente responsable de cometer el hecho, cuyo nombre se omite por razones legales.

“Las autoridades no nos han dado seguimiento, porque es fin de semana. Fuimos al Palacio de Justicia y estaban cerrados la mayoría de los departamentos. Nos dijeron que fuéramos el lunes a hablar el caso con la fiscal. Nadie se nos ha acercado a dar la cara de esta situación”, puntualizó Cabrera.

Asimismo, indicó que los profesores no actuaron oportunamente en los momentos críticos para prevenir la muerte tan desgarradora de Noelbin. “Ahí no se sabe que fue lo que pasó. Hubo un niño que fue donde los profesores y le dijeron vengan que hay un niño tirado y ninguno fueron”, dijo entre lágrimas su prima.

El Minerd

El director de la Regional 08 del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte, estableció que de acuerdo a un informe que recibió, los jóvenes estuvieron jugando el día anterior en la cancha, al parecer hubo un forcejeo, un golpe, y uno fue detrás del otro después que salieron de clases, buscando resolver temas personales, y ahí es que se produce el incidente.

En cuanto al arma homicida, Pedro Pablo aseguró que no hay forma de revisar a los niños todos los días, ya que para este procedimiento, se necesita la presencia de un fiscal. Puntualizó que las bandas que pudieran existir, se encuentran en el entorno, no dentro de la escuela. “Ese Politecnico es ejemplar, sin embargo, no somos ajenos a que se dan cosas fuera del centro. Y el hecho de que no ocurriera dentro del centro dice que tenemos que atender el tema familia. Después que los muchachos se van, nadie controla eso”, expresó.

tragedia

La muerte de Noelbin Jeremías Cabrera Rubiera, de 14 años, se registró la tarde de este viernes 28 de noviembre, cuando otro menor de 15 años, cuyo nombre se omite por razones legales, le propinó varias estocadas con un arma blanca al salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, en el sector Parada Siete, Ingenio Abajo, en el distrito municipal Santiago Oeste.

La víctima falleció mientras se encontraba recibiendo atención médica. Mientras que el agresor fue presuntamente detenido.

Parientes de la víctima denunciaron que en el entorno del centro educativo funciona una supuesta pandilla conocida como "Los 18", la cual, según estudiantes, estaría relacionada con conflictos y amenazas entre alumnos.