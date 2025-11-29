Reducen de RD$5,000 a RD$1,500 sueldo de joven con discapacidad en alcaldía de Tamayo

El joven Edgar Emilio Medina está denunciando una drástica reducción en el apoyo económico que recibía del Ayuntamiento de Tamayo, situación que asegura lo mantiene en una condición de vulnerabilidad.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Medina, quien vive con discapacidad física, afirmó que la ayuda que antes ascendía a 5,000 pesos mensuales fue reducida primero a 3,000, y ahora a apenas 1,500 pesos.

“No me puedo quedar callado con el abuso que están haciendo conmigo… Yo no cojo para beber, eso es para mis cosas personales. No me gusta pedir en la calle”, expresó afectado, agregando que usa ese dinero para necesidades básicas.

El regidor del PLD, Jairo Cuevas, calificó la situación como “inhumana” y llamó a la alcaldesa Juana Mateo a revisar el caso.

Recordó que, aunque la ayuda no es una obligación legal, Edgar es una persona especial que depende de ese ingreso para cubrir gastos elementales como lavar su ropa y comprar sus artículos personales.

“La humanidad y la sensibilidad siempre deben ir primero”, sostuvo.

El exalcalde de Tamayo, Luis Milciades Montes de Oca, también se pronunció.

Explicó que durante su gestión (2020-2024) Edgar fue designado como mensajero interno del Cuerpo de Bomberos y posteriormente trasladado al Ayuntamiento con un salario de 5,000 pesos debido a su buen desempeño.

Afirmó que, tras el cambio de autoridades, fue devuelto al Cuerpo de Bomberos sin funciones y con reducciones salariales que ahora violan sus derechos laborales.

Montes de Oca añadió que otros empleados con discapacidad también fueron desvinculados sin reconocimiento de sus derechos, citando el caso de la conserje Rosi Bueno.

“Acciones antihumanas como estas le hacen un flaco servicio a una sociedad que exige más inclusión y respeto”, señaló.