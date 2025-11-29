Identifican taxista que falleció en confuso incidente en La Romana

Fue identificado como Luis Ángel Eusebio Alcequiez, de 28 años de edad, el joven que fue baleado en un suceso ocurrido el viernes en La Romana.

El joven nativo del municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, fue impactado en el brazo izquierdo por un disparo que le penetró en el tórax. Tras esto, fue trasladado de urgencia a la Clínica Canela I, donde llegó sin signos vitales, declarándose fallecido.

El incidente tuvo lugar frente a una agencia de vehículos en el centro de la ciudad, donde además de trabajar de taxista, también estaba a cargo de administrar dicho establecimiento.

Miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias del suceso para establecer las causas reales.

El médico legista y el Ministerio Público determinaron enviar el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís para los procedimientos de autopsia y análisis forenses correspondientes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un informe oficial detallado sobre los avances de la investigación.