Defensor del Pueblo acude a fiscalía por caso de niña en paseo

Miembros de la Comisión del Defensor del Pueblo se trasladaron ayer a Santiago en busca de respuestas sobre la muerte de la niña Sthephora Anne Mircie Joseph, quien se ahogó durante un paseo escolar organizado por el colegio Leonardo Da Vinci, donde estudiaba.

Ana Leticia Martich, primera adjunta del Defensor del Pueblo, acudió en horas de la tarde a la Fiscalía de Santiago para reunirse con el fiscal a cargo del caso y obtener información sobre los avances de la investigación. Martich explicó que también visitó las instalaciones del centro educativo, pero no fue recibida, alegando que se encontraban en reunión.

“Lo que sí podemos concluir de manera preliminar, y respetando el trabajo de investigación, es que al parecer sí hay algo que ocultar. Hay mucho hermetismo en el caso y nadie quiere dar la cara”, expresó Martich.

Indicó también que se reunirán con el encargado de la Dirección de Investigación Criminal (Dicrim) en Santiago para solicitar acceso a las cámaras de seguridad que pudieran aportar datos relevantes sobre el hecho. Martich agregó que acudieron a la Dirección Regional de Educación, donde fueron recibidos, pero sin una respuesta concreta.

“Nos atendieron, pero nos dijeron que no tenían información de los informes. Al hablar con el director, nos dijo que sí, que el informe se levantó y fue emitido al Ministerio en Santo Domingo, pero que no podían facilitarnos copia”, indicó.

Asimismo, informó que esperan sostener un encuentro con la madre de la menor y sus abogados, ya que la familia no ha recibido ninguna explicación clara sobre lo ocurrido.

Señaló que la comisión entiende que la madre merece respuestas sobre este hecho tan lamentable.