Hombre mata su pareja en Santiago Rodríguez

Un hombre asesinó este miércoles a su compañera sentimental en la comunidad Mata de El Jobo, provincia Santiago Rodríguez, y posteriormente huyó del lugar.

El agresor fue identificado como Adison Emilio Reyes Gris, de 34 años, quien presuntamente ultimó a su pareja Nataly Yolanda López, dejando su cuerpo abandonado antes de escapar del lugar. La víctima era madre de tres hijos menores de edad.

Tras conocerse el hecho, el fiscal adjunto Rafael Bueno Rodríguez, acompañado del médico legista Elvis R. Lamí y agentes de la Policía Nacional, acudió a la vivienda donde ocurrió el crimen para levantar las evidencias correspondientes.

El cuerpo de la mujer fue llevado al Hospital General Santiago Rodríguez y posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le realizarán los estudios correspondientes para avanzar en la investigación.

Las autoridades policiales activaron la búsqueda de Reyes Gris, quien, de acuerdo con las primeras informaciones, se trasladó a Esperanza tras cometer el hecho. Se coordinan operativos con unidades de esa demarcación para dar con su paradero.

El Ministerio Público informó que profundiza las investigaciones para establecer las circunstancias y el motivo del homicidio, mientras familiares y comunitarios de Mata de El Jobo expresaron consternación por el hecho que deja a tres niños en la orfandad materna.