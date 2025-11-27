Jun joven de 18 años muere y uno 17 resulta herido en accidente de motocicleta en Barahona

Un joven perdió la vida anoche en un accidente de tránsito ocurrido en la calle Uruguay al colisionar dos motores y un vehículo, tipo Minivan, conforme a las informaciones obtenidas.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), informó que a las diez de la noche se produjo el siniestro vial, colisión en la cual resultó fallecido Leonardo Ferreras Lebrón, de 18 años de edad, quien residía en el sector Los Guandules, del barrio Palmarito, de este municipio Barahona.

Según el diagnostico médico el joven presenta politraumatismos, golpes recibidos al impactar la motocicleta, marca CG, color blanco, la cual conducía sin el casco protector, cuando se movilizaba en dirección Este / Oeste.

Además, resultó lesionado Geraldo Montero Féliz, de 17 años de edad, residente en esta ciudad de Barahona, el cual fue llevado por una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 9 1 1 a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota.

Montero Féliz, presenta politraumatismo, quien, también, conducía sin casco protector el motor CG, color blanco, golpes recibidos al colisionar el suyo con la moto en la cual se trasladaba el fallecido con el vehículo tipo Minivan marca DODGE color negro, placa I079742, el cual guiaba Ruger Mariano Ramírez, de 53 años de edad.

El chofer del vehículo, tipo Minivan, se encuentra detenido para los fines correspondientes, y en las próximas horas será presentado ante un juez de tránsito.