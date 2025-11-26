Comerciantes de Las Carreras se quejan por demora en trabajos del Monorriel de Santiago

Aunque la avenida Las Carreras luce hoy renovada, con una imagen más amplia y moderna que muchos vecinos califican como un avance importante para la ciudad, los comerciantes y residentes de la zona aseguran que el proceso de construcción del monorriel dejó secuelas económicas y comunitarias que aún no han sido atendidas.

Elías Vázquez, presidente de la Junta de Vecinos de Las Carreras, afirmó que la transformación urbana ha valido la pena, pero no ha sido justa para todos.

“Sí, ha valido la pena, a pesar de que hubo muchos negocios que quebraron”, expresó.

“El resultado se va a ver, pero no estamos conformes, porque nos quitaron los parqueos que teníamos. Ya no tenemos parqueos. Los dos parqueos más grandes están ahora dentro de la estación número 10”.

Vázquez explicó que, aunque el progreso es inevitable, la comunidad presentó propuestas al sistema monorriel sobre problemas que persistían, especialmente relacionados con el drenaje pluvial.

El Monorriel de Santiago no iniciará en diciembre Lea también

Resaltó que surgido algunos problemas con el drenaje. “Según ellos, ya lo terminaron, pero nosotros seguimos teniendo dificultades con el drenaje. También falta la cancha de Las Carreras y el área de parque. Ellos dicen que eso le corresponde al Ayuntamiento”, señaló.

El dirigente comunitario aseguró que el 90% de los negocios se vieron afectados durante los trabajos, y entre un 3 y 4% quebraron definitivamente, especialmente los ubicados alrededor de la estación número 10 y en la zona del puente de la 30 de Marzo.

“No tuvimos ningún tipo de indemnización”, dijo.

residentes reconocen mejoras

Vecinos como Nelson Ruiz Montsanto, con más de 40 años viviendo en la zona, admiten que el resultado final es positivo, pero reconocen el sacrificio que implicó.

“La avenida quedó muy bien, excelente, más bonita y con más espacio. Pero hubo negocios que quebraron y gente que tuvo que cerrar”, dijo Ruiz, quien también señaló zonas donde aún ocurren inundaciones cuando llueve.

Otro residente, Silverio Antonio Estrella, confirmó que varios establecimientos no lograron sobrevivir al proceso.

“Una lavandería por ahí abajo quebró y la dueña se fue a Estados Unidos”, recordó.

Pese a ello, Estrella entiende que el trabajo “valió la pena” y que las tuberías afectadas ya fueron reparadas.

un progreso con heridas abiertas

Para la comunidad de Las Carreras, la transformación vial y la construcción del monorriel representan una mejora importante para el desarrollo urbano de Santiago. Sin embargo, el proceso dejó afectaciones económicas, obras inconclusas, problemas de drenaje y reclamos pendientes que todavía esperan respuesta.