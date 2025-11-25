Asuro no dará servicio a provincias por bajo nivel del Yaque del Sur

Al menos dos, de las cuatro provincias que conforman la región Enriquillo se quedarán sin el servicio de agua potable, a causa del bajo nivel que tiene el río Yaque del Sur, informó el director regional del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), en Barahona, Elson Andrés Peña Medina.

Peña Medina dijo que como consecuencia del bajo caudal de agua que presenta el río Yaque del Sur comunidades de las provincias Barahona y Bahoruco serán afectadas con el suministro de agua potable.

En un escueto aviso enviado a los medios, el responsable regional tanto del Inapa como de Asuro, dijo que esta ha sido la razón para la salida del Acueducto Regional del Suroeste afectando con el servicio de agua a comunidades de las provincias Barahona y Bahoruco.

“La salida de servicio del Acueducto Múltiple Regional del Suroeste se debe a los bajo niveles de las aguas del río Yaque del Sur, ocurridos en el día de ayer domingo”, puede leerse en el comunicado enviado a los medios de prensa.

En ese sentido, dijo esperar que, para el día de hoy, el río Yaque del Sur aumente su caudal y permita poner en servicio la planta de tratamiento de agua, a los fines de cumplir con las comunidades de las citadas dos provincias.

Sin embargo, Peña Medina no dejó claro una fecha de cuándo se restablecería el servicio de agua a residentes de esas dos localidades del Suroeste ni qué acciones de contingencia adoptará para suplir del líquido a la población ante la salida de operación del Asuro.