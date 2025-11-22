Comerciantes denuncian Calle del Sol en Santiago no estará lista en diciembre como se prometió

Comerciantes afectados por la intervención del primer tramo de la Calle del Sol informaron que la obra no estará lista en diciembre, pese a que la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial había asegurado que podrían operar con normalidad durante la temporada alta de fin de año.

Los propietarios de negocios explicaron que la nueva confirmación contradice lo anunciado previamente por la institución, que les había garantizado que las ventas navideñas no se verían afectadas. Sin embargo, la continuidad de los trabajos mantiene limitada la movilidad y el acceso en la zona.

El proyecto de readecuación del cableado contempla tres etapas, que incluyen la construcción de un túnel de servicios subterráneo para organizar y modernizar las redes. Así lo informó Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, entidad responsable de ejecutar los trabajos.

Aunque la Comisión ha reiterado la importancia de la obra para modernizar la zona, los comerciantes insisten en que el retraso afecta el flujo de clientes y la operatividad comercial, especialmente en un período clave para sus ventas.

Sergio Martínez, propietario del Supermercado La Altagracia, ubicado en la calle Del Sol, expresó su profunda preocupación por el prolongado retraso en los trabajos de reconstrucción que se ejecutan en esa vía, los cuales están afectando seriamente a los negocios instalados en la zona.

Martínez indicó que, desde el inicio de la intervención, los comerciantes fueron sorprendidos por la colocación de vallas que cercaron los establecimientos, dejándolos prácticamente deshabilitados para operar con normalidad. Recordó que, en una reunión previa con las autoridades, se les había prometido que la vía sería entregada abierta en un plazo de 60 días, plazo que ya fue superado sin avances significativos.

El comerciante señaló que han pasado dos meses y los trabajos no avanzan, que cada día la situación empeora, que la mano de obra es escasa y que los obreros parecen estar trabajando con camisa de fuerza. Explicó que es común ver hasta 30 trabajadores reunidos en el área del parque sin ejecutar labores, mientras que las maquinarias permanecen apagadas gran parte del día, lo que a su juicio evidencia falta de planificación y compromiso.

Martínez advirtió que la situación se ha vuelto desastrosa para los negocios de la calle Del Sol y de otras zonas de la parte baja de Santiago, donde muchos propietarios se encuentran preocupados por la drástica disminución de las ventas. En ese sentido, exhortó al presidente de la República a supervisar personalmente la ejecución de los trabajos, afirmando que no debería permitir que lo engañen, que debe abrir los ojos y que los ministros están cercando a la ciudad, la cual considera totalmente acorralada.

Recordó que en gestiones anteriores proyectos similares fueron descartados por el impacto negativo que podrían generar en los comercios, situación que, según dijo, hoy se está materializando. Explicó que su negocio ha sufrido una caída superior al 65 % en las ventas, cifra que compromete seriamente su sostenibilidad.

Sobre la obra

la segunda etapa del remozamiento total de la calle Del Sol, en el Centro Histórico de Santiago. Esta etapa contempla la readecuación del cableado mediante la construcción de un túnel de servicio eléctrico subterráneo.

La obra, que superará los 583 millones de pesos de inversión, se ejecutará en tres etapas y por tramos.

En el primero se trabajará desde la calle Cuba hasta la Sabana Larga, según explicó la ingeniera Paola Jances, encargada del proyecto.