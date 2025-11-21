Magín Díaz dice el reto es reformar antes de crisis

En un escenario económico global retador y con la República Dominicana acercándose al grado de inversión, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) coincidieron en que el país ha entrado en un punto de definición histórica, donde solo las reformas fiscales, institucionales y productivas podrán evitar que la nación caiga en la trampa del ingreso medio.

Durante la celebración del Almuerzo Anual de AIREN, Díaz exhortó al país a evitar el “pesimismo económico infundado” y subrayó que la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos: reservas internacionales robustas, estabilidad financiera, disciplina macroeconómica e inversión extranjera en niveles históricos.

“La República Dominicana avanza hacia el grado de inversión porque ha demostrado estabilidad, disciplina y resiliencia, a pesar de un entorno global de pandemia, inflación y conflictos internacionales”, afirmó.

Díaz insistió en que el país enfrenta un punto de inflexión, similar al que experimentaron economías de la región como Chile y México luego de décadas de crecimiento, cuando chocaron con limitaciones estructurales.

“Nunca hay un momento perfecto para reformar. Cuando se crece, dicen que no conviene; cuando no se crece, también. Si hay un problema estructural, hay que resolverlo. El reto ahora es reformar antes de que haya una crisis”.

El ministro señaló que las grandes reformas dominicanas 1992 y 2004 solo se hicieron después de crisis profundas, un patrón que el país debe evitar. Recordó además que algunas transformaciones productivas y fiscales históricas enfrentaron inicialmente resistencia empresarial, como los comprobantes fiscales, las impresoras fiscales, la factura electrónica y la trazabilidad de alcoholes, hoy ampliamente aceptadas.

“Controlar la evasión no es de boca. Son medidas duras, a veces odiosas, pero necesarias. El sector formal es el más beneficiado”, dijo.

La AIREN afirmó que el país se encuentra en un punto de definición y que la Región Norte necesita decisiones estratégicas en materia fiscal, eléctrica, de infraestructura y talento humano para sostener su liderazgo productivo.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la entidad, Luis José Bonilla Bojos, con la participación de líderes empresariales, autoridades gubernamentales y representantes del sector industrial del Cibao. Bonilla señaló que avanzar hacia un marco fiscal moderno implica integrar la mejora del sistema eléctrico, la eficiencia del gasto público y políticas que eleven la productividad industrial.