Camacho: Indagan caso del Oncológico del Cibao

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), magistrado Wilson Camacho, indicó que desde este órgano del Ministerio Público se están realizando las diligencias pertinentes de investigación en el caso en el que el Instituto Oncológico Regional del Cibao acusa al antiguo director del patronato, Héctor Lora y dos de sus colaboradores, de asociación criminal para desviar fondos de la institución.

“Nosotros estamos haciendo las diligencias, en la medida en que esas diligencias nos indiquen, por ejemplo, a quién hay que interrogar; pero eso pasa en un punto específico del proceso, entonces lo hacemos”, dijo Camacho, asegurando que hay muchas investigaciones abiertas, por el propio punto en el que se encuentra la investigación de ese caso, no es posible compartir más detalles.

Camacho ofreció estas declaraciones a Listín Diario, en momentos en que se encontraba participando de un Encuentro de Actualización sobre los Desafíos de la Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas en la República Dominicana, organizado por la Mesa Legislativa de la Asociación de Comerciantes e Industriales, Inc. (ACIS).

El encuentro contó, además de Camacho, con la participación de los abogados Miguel Valerio, María del Pilar Zuleta y Eduardo Núñez.

proceso del oncológico en la pepca

El Patronato Cibaeño contra el Cáncer presentó el pasado miércoles 5 de noviembre una querella formal ante la Pepca contra Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora y su exesposa Dilcia I. Vargas Sánchez, a quienes acusa de conformar una estructura criminal para el desvío de fondos de la institución.

La acción fue interpuesta por los abogados Johann Newton López y Elsa Trinidad Gutiérrez, en representación del presidente del Patronato, Iván Alexis Mercader Mateo, ante la magistrada Mirna Ortiz, procuradora general de Corte titular de la Pepca.

De acuerdo con la querella, Lora Cruceta habría creado una red de empresas y fundaciones a través de las cuales se desviaron cientos de millones de pesos pertenecientes al Instituto Oncológico del Cibao.

Entre las entidades señaladas figuran Lora Vargas & Asociados –posteriormente renombrada como Vargas Guzmán Accounting Center SRL– y la Fundación TOCATERD.

El documento sostiene que los imputados violaron los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 2, numeral 11, y 3, numerales 1 y 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Los abogados indicaron que Lora Cruceta se habría asignado un salario de 600 mil pesos mensuales bajo el concepto de “gastos de representación”, pese a que los estatutos del Patronato establecen que sus cargos son honoríficos.

Entre las irregularidades denunciadas se incluyen cobros indebidos a las ARS por facturas de pacientes asegurados, retención de porcentajes de pagos, y la alteración de facturas de medicamentos de alto costo, lo que habría afectado los fondos destinados a los pacientes y agotado sus coberturas médicas.

Como pruebas, el Patronato presentó memorias USB, reportajes periodísticos y auditorías de contadores públicos autorizados.

El 15 de octubre de este año, Listín Diario destacó que el Misterio Público, en la persona del magistrado Aldo Peralta, juramentó a la nueva directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, luego de que la Procuraduría de Santiago emitiera una certificación, reconociendo a los nuevos miembros del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, tras una asamblea general extraordinaria realizada el pasado lunes.

El magistrado explicó a la nueva directiva que cualquier inconveniente que surja con la administración saliente debe resolverse en la justicia.