AIREN llama a alinear reformas económicas

La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) celebró su Almuerzo Anual, planteando la necesidad de avanzar hacia una agenda de reformas que alinee el marco fiscal, eléctrico, de infraestructura y talento humano con las demandas actuales del sector productivo.

El encuentro, encabezado por su presidente Luis José Bonilla Bojos y con la participación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reunió a líderes industriales, autoridades gubernamentales y representantes empresariales del Cibao.

En su intervención, Bonilla sostuvo que avanzar hacia un marco fiscal moderno implica integrar la mejora del sistema eléctrico, la eficiencia del gasto público y políticas orientadas a fortalecer la productividad industrial.

Afirmó que una mayor coherencia entre estos elementos permitirá liberar recursos estratégicos, atraer inversión y consolidar la capacidad productiva de la región. Además, destacó la necesidad de continuar impulsando sectores como la agroindustria y la manufactura avanzada.

El presidente de AIREN enfatizó que la competitividad depende de infraestructura ejecutada con visión de largo plazo. En ese sentido, reiteró la prioridad de proyectos como la Autopista del Ámbar, junto con inversiones viales, hídricas y de saneamiento destinadas a fortalecer la logística del Cibao.

También anunció que en 2026 iniciará el Mapa de Necesidades de Talento Industrial del Cibao, en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) e INFOTEP, para identificar brechas críticas y orientar la formación técnica de la región.

Díaz, orador principal, llamó al país a evitar el pesimismo económico y destacó que “la República Dominicana avanza hacia el grado de inversión porque ha demostrado estabilidad, disciplina macroeconómica y resiliencia en un entorno global retador”.

Subrayó que los fundamentos económicos se mantienen sólidos gracias a reservas internacionales robustas, un sistema financiero estable y sectores externos dinámicos.