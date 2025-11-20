Muerte violenta de anciano consterna moradores de Batey 5

Los restos del señor Louis Ambroise, un nacional haitiano de 73 años de edad, están siendo velados en su residencia dónde le cercenaron la cabeza en el Sector Los Ranchos de la Comunidad Batey 5, en este Distrito Municipal.

El cadáver de Ambroise fue encontrado por una mujer de la comunidad.

“Ese señor es miembro de la iglesia de nosotros, esta mañana iba a cruzar una muchacha que lo atiende y cuando pasa temprano ve la puerta abierta, lo llama y cuando entro lo vio muerto”, dijo Marcelo Cemi.

Francisco Taveras, otro residente del Batey 5, pidió a las autoridades profundizar las investigaciones a fin de que en el caso de haga justicia.

Al lugar se presentaron las autoridades y enviaron el cadáver del extrajeron al Instituto de Ciencias Forenses en Azua para los fines correspondientes.

Se espera que con las investigaciones se pueda identificar quien o quienes quitaron la vida a un hombre congredado a una iglesia y con alrededor de 30 años residiendo en el Batey 5.