Un centenar de viviendas afectadas por desbordamiento de cañada en sector Barrio Obrero, Santiago

Unas 100 viviendas resultaron afectadas en el sector Barrio Obrero, en la zona sur de Santiago, tras el desbordamiento de una cañada encajonada que colapsó por las prolongadas lluvias registradas en la ciudad.

Las precipitaciones debilitaron el concreto del encauzamiento, y provocó inundaciones que arrastraron lodo y escombros hacia las viviendas. Sobre la estructura de la cañada habían sido levantadas varias casas, las cuales resultaron severamente afectadas al aumentar el caudal.

Entre las familias perjudicadas está Cándida Estévez, quien describió la situación como “demasiado crítica”.

“Estamos en una situación crítica. Mire cómo colapsó esta cañada. Perdimos todo. Tenemos tres días salvando sábanas y ropa, pero los electrodomésticos hubo que botarlos”, relató.

Estévez pidió la intervención urgente de las autoridades municipales para evitar que el agua vuelva a penetrar en las viviendas.

“Queremos que abran un hueco allá adelante para que la cañada no se meta para acá. Si esto hubiera pasado de día, cuando los niños cruzan por el puente peatonal para ir a la escuela, no sabemos cuántos inocentes hubieran muerto”, afirmó.

De acuerdo con los comunitarios, todas las viviendas del área resultaron afectadas, especialmente aquellas ubicadas en la parte baja, donde incluso una casa se derrumbó debido al colapso de la estructura que encauza la cañada.