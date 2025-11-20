La carretera alterna en Montellano sigue en deterioro

La carretera construida como vía alterna en Montellano, que comunica ese municipio con Cangrejos y Sosúa, construida a raiz del deterioro y cierre del puente de Cangrejos, sigue deteriorándose.

La vía construida a un costo superior a los 190 millones de pesos ha confrontado dificultades desde su construcción, por algunos tramos donde las lluvias se acumulan creando dificultades en momentos de grandes precipitaciones.

Las últimas lluvias registradas en la región han empeorado notablemente el estado de la avenida, provocando nuevos hundimientos, tramos intransitables y afectando el desplazamiento de vehículos que dependen de esta carretera para sus actividades diarias.

El rápido deterioro evidencia fallas estructurales que aún no han sido atendidas, a pesar de las quejas reiteradas de choferes y personas que residen en la zona y sus alrededores.

Personas que transitan regularmente por la vía demandaron una rápida acción de las autoridades para corregir la situación.