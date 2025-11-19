Policía investiga muerte a tiros de "El Burro" en Montecristi

Las autoridades de la provincia de Montecristi levantaron el cadáver de un hombre, tras ser encontrado sin vida en unos matorrales en las proximidades del sector Los Puentes, de la comunidad de Carbonera, provincia Montecristi.

El occiso fue identificado como Manuel Valerio Rivas, alias “El Burro”, quien según informaciones recibió varios disparos en el tórax. Su cuerpo fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

Ante el asesinato, agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) y del Ministerio Público se encuentran investigando lo ocurrido, mientras que por el momento se desconoce el motivo del crimen.

Según informaron, Valerio Rivas, oriundo de la comunidad de Carbonera, presuntamente era activamente buscado por la Policía Nacional, acusado de ser partícipe de la muerte del nombrado Andrés Silverio, en un punto de drogas en Judea Nueva, el pasado 17 de octubre del año en curso.