Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Provincias

Policía investiga muerte a tiros de "El Burro" en Montecristi

Valerio Rivas presuntamente era activamente buscado por la Policía Nacional, acusado de ser partícipe de la muerte del nombrado Andrés Silverio el pasado 17 de octubre del año en curso.

El occiso fue identificado como Manuel Valerio Rivas, alias El Burro.

El occiso fue identificado como Manuel Valerio Rivas, alias El Burro.Fuente Externa

Avatar del Goidy Reyes
Goidy ReyesMontecristi, RD 

Las autoridades de la provincia de Montecristi levantaron el cadáver de un hombre, tras ser encontrado sin vida en unos matorrales en las proximidades del sector Los Puentes, de la comunidad de Carbonera, provincia Montecristi.

El occiso fue identificado como Manuel Valerio Rivas, alias “El Burro”, quien según informaciones recibió varios disparos en el tórax. Su cuerpo fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

Ante el asesinato, agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) y del Ministerio Público se encuentran investigando lo ocurrido, mientras que por el momento se desconoce el motivo del crimen.

Según informaron, Valerio Rivas, oriundo de la comunidad de Carbonera, presuntamente era activamente buscado por la Policía Nacional, acusado de ser partícipe de la muerte del nombrado Andrés Silverio, en un punto de drogas en Judea Nueva, el pasado 17 de octubre del año en curso.

Tags relacionados