Murió coronel de la Policía tras resultar quemado en incendio

Falleció ayer el coronel Lucilo Francisco Vargas, comandante de la dotación de la Policía Nacional en Santiago Rodríguez, luego de haber resultado con quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo, durante un incendio registrado en el cuartel en la madrugada del martes.

Después de ser rescatado del siniestro, Vargas fue llevado de inmediato al Hospital General Santiago Rodríguez, donde permaneció en la sala de emergencias a la espera de un helicóptero que lo trasladaría a la unidad de cuidados intensivos del hospital Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar (antiguo Morgan) en Santo Domingo.

Esto, debido a que el hospital de Sabaneta no tiene áreas especializadas para brindar las atenciones de salud necesarias. Santiago Rodríguez no tiene banco de sangre ni área para quemados.

Policía Nacional lamenta el fallecimiento del coronel Lucilo Francisco Vargas Lea también

Con él fue trasladado otro agente que resultó con quemaduras en las manos, mientras intentaba ayudar a Vargas.

El coronel Vargas resultó afectado en un 90% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado.

Se desconocen las causas del siniestro, aunque de acuerdo a Rudy Tejada, comandante de los bomberos, el fuego inició en el depósito de combustible del recinto policial.

“Encontramos un almacenamiento de combustible en garrafones y tanque, tanto de gasoil como gasolina en el destacamento. Resultaron afectadas las áreas contiguas, tanto el área de recursos humanos, el despacho del coronel y otras zonas. Nosotros no tenemos especialistas en fuegos por eso tenemos que esperar que lleguen para que nos digan qué fue lo que ocurrió”, afirma Tejada.

El incendio ocurrido la madrugada de este martes en el edificio de la Gobernación de Santiago Rodríguez, donde también funciona la base central de la Policía Nacional, por el que el coronel Vargas, comandante de la uniformada, falleció tras resultar con quemaduras: la Policía nunca ha tenido un local propio desde donde brindar cobertura a toda la provincia.

Del edificio construido para la gobernación, se cedió el primer nivel para el funcionamiento del cuartel general de la policía en Sabaneta, municipio cabecera de la provincia.

Asimismo, se construyó un “cuartito” en el patio trasero, que funge como cárcel preventiva para los privados de libertad que esperan procesos judiciales. Esta es la situación desde hace más de 30 años, haciendo que sea de prioridad provincial, la construcción de un cuartel, y una cárcel para esta demarcación.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, al visitar el hospital donde trasladaron al coronel Vargas, quien falleció ayer tras resultar quemado en un incendio.Listín Diario