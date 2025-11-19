Lluvias desbordan una cañada que anegó 250 viviendas en Santiago

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del lunes provocaron el desbordamiento de una cañada en el sector El Embrujo III, en la zona este de Santiago, ocasionando inundaciones que afectaron a varios residenciales y comunidades vulnerables de la provincia.

En el residencial Maite V, ubicado en la urbanización el Embrujo III, los apartamentos del primer nivel quedaron completamente anegados, mientras que alrededor de 15 vehículos resultaron dañados por el agua que penetró a los estacionamientos y áreas comunes del proyecto habitacional.

Los afectados recibieron la asistencia del Ayuntamiento de Santiago, que desde tempranas horas envió brigadas para colaborar con las labores de limpieza, extracción de lodo y retiro de vehículos que quedaron atascados tras la fuerte corriente.

Entre las afectadas se encuentra Prisilla Mercado, residente del segundo nivel del edificio, en el residencial Maite V, quien dijo que aunque su estructura no sufrió daños, asegura que muchos de sus vecinos lo perdieron todo.

“Yo vivo en el segundo piso y mis muebles no se afectaron, pero las personas de abajo sí perdieron la mayoría de sus inmobiliarios. Hay televisores, camas y otros enseres que han tenido que sacar”, narró. Mercado lamentó que su vehículo quedó inservible luego de resultar sumergido.

“Algunos de los vehículos fueron movilizado con grúa, pero yo no sé si dejar el mío como chatarra o moverlo”, sostuvo Mercado, quien solo contempló de que se había quedado a pie y se preguntaba, en qué se iba a trabajar.

Otra vecina, Soraida Ramírez, del residencial Máster 4, relató que fue una de las más perjudicadas porque vive en el primer nivel.

“A las 8:30 de la noche la cañada se desbordó y el drenaje está tapado”, declaró.

"Esa agua se devolvió y acabó con todo. Mi apartamento se llenó completamente; perdí todo”, dijo.

Ramírez explicó que incluso tuvo que evacuar apresuradamente con sus hijas:

“El agua desemboca justo donde vivo. Me atrapó. Fue algo impresionante que uno no esperaba”.

defensa civil

El director regional de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, informó que las lluvias generaron inundaciones momentáneas en múltiples puntos vulnerables de la provincia.

Arias detalló que los sectores más afectados fueron Hoya de Caimito, Fracatán, Arroyo de Nibaje, Pontezuela, la cañada del Diablo, Los Jardines Metropolitanos, la avenida Estrella Sadhalá, la Circunvalación Sur y la 27 de febrero.

“En Hoya de Caimito más de 150 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento repentino. En Los Jardines se registraron más de 30 viviendas inundadas y en el Fracatán más de 80 casas con daños”, indicó Arias.

Francisco Arias señaló que los organismo de emergencia de emergencia Protección Civil, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos se mantuvieron activos asistiendo a las familias afectadas.

llamado a no lanzar basura

La Alcaldía de Santiago reiteró que una de las causas principales de las inundaciones es la acumulación de desechos en imbornales y cañadas.

“Estamos haciendo un llamado a la población para que no lancen basura a las calles ni a los drenajes. La basura obstruye los imbornales y agrava las inundaciones”, señaló la institución.

Las autoridades exhortaron a las familias que viven en zonas propensas a inundaciones a tomar medidas preventivas, como elevar los enseres y proteger objetos de valor durante episodios de fuertes lluvias.