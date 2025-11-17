Fuertes lluvias en zonas altas de Puerto Plata provocan desbordes de ríos y aíslan comunidades

Las intensas lluvias registradas en la zona montañosa de la provincia de Puerto Plata, provocaron crecidas en varios ríos, que aislaron a numerosas localidades.

Las crecidas interrumpieron el tránsito por unas cuantas horas en la carretera turística Luperón, ya que el rio Jácuba, en el tramo Gran Parada-Camú cubrió por completo el puente.

Las aguas desbordadas de los ríos Camú y Jácuba cortaron por un tiempo considerable la comunicación vial entre el distrito municipal de Yásica Arriba con los municipios Villa Montellano y San Felipe de Puerto Plata.

Asimismo, la localidad Los Ciruelos quedó aislada por más de cinco horas, hasta que bajara la fuerte crecida del río desbordado que cubrió por completo un puente tipo badén el cual se encuentra a punto de colapsar en esa zona.

De igual forma, la crecida del río Muñoz arrastró el tronco de un árbol de gran tamaño, el cual quedó atascado en el puente que da acceso a dicha comunidad situada en la parte Nordeste del municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata.

De igual modo, por instrucciones del alcalde Diomedes Roque García Núñez (Roquelito), maquinarias pesadas del Ayuntamiento Municipal de "La Novia del Atlántico" acudieron a retirar los escombros, restableciendo el tránsito en Muñoz.

Desde el municipio San José de Altamira, en la parte oeste de la provincia Puerto Plata, se reportó que las torrenciales precipitaciones desbordaron el afluente Arroyo Ancho, el cual desde el 2016 no experimentaba una crecida tan fuerte.

Del mismo modo el caudal desbordado cubrió temporalmente la carretera que enlaza a las comunidades El Higüero, Arroyo Ancho, Guaraná, entre otros puntos de fuerte actividad productiva en materia agroforestal, en la parte rural de esa comarca.