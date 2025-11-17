Cientos de familias apoyaron el festival de la inclusión en Santiago

En un ambiente cargado de música, risas, alegría y diversión, se desarrolló la mañana de este domingo el segundo Festival de la Inclusión, una iniciativa de Alive Fundación (Fundación Alive), con el fin de recaudar fondos para la cobertura de terapias para niños con necesidades especiales provenientes de familias con escasos recursos económicos.

El evento, que tuvo lugar en el Jardín Botánico de Santiago Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur, reunió a cientos de familias que disfrutaron de una mañana divertida, donde la música y el baile fueron los protagonistas.

Elsy Acosta, presidenta de Alive Foundation, indicó que la fundación realiza este festival cada año, con el fin de recaudar fondos para cubrir los procesos terapéuticos a chicos que tienen trastornos del neurodesarrollo, de familias que no puedan costearlas en la región del Cibao.

Buscan “hacer de la inclusión una realidad”, como indica su lema, apoyando en la actualidad a al menos 30 familias de manera integral, cubriéndoles todas las terapias que necesitan, que van desde terapia del habla, conductual, ocupacional, etc.

La institución primero realiza una evaluación al niño para determinar qué tipo de terapias necesita, considerando que cada trastorno tiene sus propios requerimientos.

Las familias pueden acercarse a la fundación a través de mecanismos digitales de inscripción, formularios a través de sus redes sociales y en los eventos como este festival que busca también conocer familias que necesiten costear sus procesos terapéuticos.

“Nosotros venimos en apoyo a Sebastián, que es nuestro niño especial, es una actividad que tiene un objetivo muy loable, muy bonito, que va a poder ayudar a otros niños con su misma condición a poder tener sus terapias”, indicó Herlin Martínez, quien participó del festival con su familia. “La hemos pasado magnífico”, dijo.

Erickson Sánchez Espinal, uno de los niños con una condición especial, beneficiario de Alive Foundation, estuvo ayudando en la animación del evento, momento que disfrutó bastante.

Durante la mañana de este domingo, las familias presentes gozaron de una tanda de zumba, presentación de baile de los niños, juegos inflables, comida, dulces, etc.

La actividad contó con el patrocinio y colaboración de múltiples instituciones públicas y privadas, fundaciones y empresas de toda la región del Cibao. Además, con la presencia del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez y Rafael Papito Cruz, director de Proindustria.