Encuentran cuerpo de bebé sin vida dentro de una mochila en canal de Santiago Oeste

La mañana de este domingo comunitarios encontraron el cuerpo de un bebé sin vida dentro de una mochila que era arrastrada por las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat, en el distrito municipal Santiago Oeste, en el tramo de Cienfuegos.

Según los comunitarios, el bulto fue visto flotando desde la parte alta del canal.

“Nosotros vimos dos mujeres que venían con una funda desde allá arriba y después la vimos tirarla al canal y fuimos a ver que era, y ahí estaba el bebé”, explican los comunitarios.

Al abrir la mochila, los residentes confirmaron que se trataba del cuerpo de un infante. De inmediato alertaron a las autoridades, quienes intentaron resucitar el recién nacido, pero ya no presentaba signos vitales, según informaron.

Miembros de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre la edad aproximada del bebé ni sobre las circunstancias en que fue abandonado en el canal. Las autoridades continúan las indagatorias.